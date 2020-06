Bucură-te de evenimente memorabile pe terasa Congress Hall din Iulius Town

Contextul s-a schimbat, dar momentele speciale rămân la fel de importante. Iulius Congress Hall a amenajat terasa generoasă și oferă acel decor de poveste, în aer liber, de care evenimentele au nevoie pentru a fi unice. Echipa de organizare este atentă la toate detalii, mai ales la măsurile de siguranță și distanțare fizică.

Uniunea a două destine, venirea pe lume a unui copil, bucuria aniversării sunt doar câteva dintre momentele pe care vrei să le sărbătorești cu cei dragi. Acum găsești și locul potrivit! Ambientul rafinat al sălilor de la Iulius Congress Hall s-a mutat pe terasă. Cu un design romantic, plante și flori care fac trecerea spre cadrul natural oferit de Iulius Gardens și elemente decorative care oferă intimitate, noua destinație permite organizarea unor evenimente de neuitat, adaptate contextului actual, care pune pe primul loc siguranța invitaților. Pentru că dispune de un spațiu generos, terasa Iulius Congress Hall poate găzdui până la 50 de persoane, în aer liber și cu respectarea recomandărilor privind distanțarea fizică. Vezi cât de spectaculoasă este și imaginează-ți cum va fi evenimentul tău organizat aici!

Terasa suspendată are avantajul integrării în ansamblul mixt Iulius Town, unde găsești toate serviciile de care ai nevoie. Mai mult, cadrul este completat cu priveliștea superbă asupra celui mai nou parc din oraș, o legătură naturală care acompaniază atmosfera pe care ți-o dorești, dar care este și decorul perfect pentru sesiuni foto memorabile. Locația beneficiază și de cele mai moderne dotări tehnice și servicii de organizare premium, astfel încât planurile voastre să devină realitate, chiar și într-o perioadă neobișnuită. În plus, invitații pot ajunge pe terasă din parcarea subterană dedicată, cu liftul privat și acces direct la recepție, pentru un plus de siguranță. Mai multe detalii găsiți pe www.iuliuscongresshall.ro și pe pagina de Facebook Iulius Congress Hall. Iar dacă vrei să-ți programezi evenimentul tău special pentru anul viitor, ai la dispoziție turul virtual al celor trei săli Iulius Congres Hall, cu o capacitate maximă de până la 300 de persoane – http://bit.ly/Tur360IuliusCongressHall.

Comentarii

comentarii