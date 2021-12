Bucură-te de mai mult timp la shopping în intervalul orar 10:00 – 22:00, în ansamblul mixt Iulius Town!

Crăciunul se apropie, iar vestea bună este că Iulius Town are acum un nou program de funcţionare şi este deschis zilnic, până la ora 22:00. După ce ai cumpărat tot ce ţi-ai propus din magazine, vino să te bucuri de atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă la târgul „Winter in my Town”, care te aşteaptă tot până la 10 seara!

Lista Moşului este lungă, cu multe daruri de cumpărat pentru întreaga familie, astfel că trebuie să ştii că, începând de pe 9 decembrie 2021, ai mai mult timp pentru shopping. În contextul noilor măsuri transmise de autorități, ansamblul mixt Iulius Town va fi deschis în intervalul orar 10:00 – 22:00, de luni până duminică.

Nu uita! Până pe 23 decembrie 2021, poţi câştiga cecuri cadou și vouchere pentru sesiuni de shopping la magazinele din Iulius Mall, băuturi răcoritoare, ursuleți de pluș sau bilete la Roata Panoramică, pentru a vedea orașul de sus! Iar în Ajunul Crăciunului, are loc extragerea pentru premiul cel mare: un fotoliu de masaj Komoder, care te va ajuta să te relaxezi.

Cel mai vesel târg de iarnă şi-a extins şi el programul şi te aşteaptă în intervalul orar 14:00 – 22:00, de luni până vineri, şi între 12:00 – 22:00, sâmbăta şi duminica. Mic sau mare, oricine are aici motive de bucurie: Roata Panoramică, food trucks cu preparate delicioase, căsuţe cu bunătăţi de sezon şi idei de cadouri, autodrom şi carusel rotativ cu lanţuri, Piaţă de Brazi şi foto cornere tematice.

Şi pentru că distraţia nu este completă fără muzică, în zilele de week-end am pregătit multe surprize. Vineri, de la ora 17:00, DJ Neciu Florin şi DJ ZoleeVee vă aşteaptă cu muzică live. Sâmbătă, de la ora 16:00, pe scena de la târg vor urca cei mai talentaţi prichindei de la Palatul Copiilor Timişoara. Alte momente muzicale şi colinde au pregătit şi elevii Liceului de Artă „Ion Vidu”, cei ai Şcolii de muzică Ramona Iatan şi cei de la Incubatorul de Arte. De la ora 20:30, Ingrid va încheia seara de sâmbătă cu cele mai frumoase cover-uri şi cântece de iarnă interpretate în stil jazz.

Duminică, de la ora 12:00, este timpul pentru teatru de păpuşi. De la ora 16:30, scena de la târgul de iarnă le va aparţine micilor balerine de la DENISSE Ballet School, urmate de de orchestra, soliştii şi dansatorii Ansamblului Junii Timişului, care vor susţine un program de colinde şi de dansuri tradiţionale. Alte melodii îndrăgite de iarnă vor fi interpretate, de la ora 19:00, de tânăra solistă Antonia Rădulescu, iar energia de final de weekend va fi transmisă de DJ-ul Gabriel Todaşcă.

În plus, în fiecare sâmbătă și duminică, în intervalul orar 17:00 – 20:00, copiii sunt invitaţi să se distreze cu Spiridușii, Crăiasa Zăpezii, Omul de Zăpadă, Crăciunița și Mascota Iulius Town!

