Bugetul local, în viziunea lui Nicolae Robu

Marţi 7.05.2019 se supune la vot bugetul în Consiliul Local Timişoara, după ce a avut loc şi o dezbatere publică şi s-au făcut anumite ajustări faţă de varianta iniţială, dar care este considerată de unii ca fiind o dezbatere care a oferit date superficiale.

În formula propusă la vot, bugetul total este de 974 de milioane de lei, cu un program de dezvoltare de 247 de milioane de lei.

“Sunt prioritare educaţia, sănătatea, infrastructura de mobilitate şi infrastructura, în general, şi cultura.

Rămânem pe aceleaşi alocaţii mari pentru aceste domenii. În Învăţământ, în 2018 am alocat 28 milioane de lei, acum vom avea 35 de milioane de lei. La Sănătate am avut 63 de milioane de lei, acum vom avea 63,8 milioane de lei. Trebuie să avem în vedere că avem o mulţime de proiecte pe fonduri europene pentru care încă nu am semnat contractul de finanţare şi ca atare, ele nu apar cu sumele aferente în buget, ci vor fi introduse pe parcurs, dar aceste domenii (şcolar şi spitalicesc) vor beneficia de fonduri foarte mari pe proiecte europene. Am alocat 84,5 milioane de lei pentru susţinerea acestor proiecte, astfel încât să putem cât mai repede să le demarăm în momentul în care vor fi aprobate, mizând pe rambursarea sumelor respective din fondurile europene.Vrem să finalizăm în acest an noul corp al Spitalului de Copii. Pentru investiţii în drumuri, poduri, străzi am alocat 53 de milioane de lei, intră la finanţare pasajul Solventul şi noua linie de tramvai Solventul- Gara de Nord, inclusiv proiectul ‘autostrada pentru biciclete’. Avem trei creşe finanţate cu fonduri de la UE şi una de la bugetul local, prin reabilitarea unei clădiri de pe Brediceanu”, a declarat Nicolae Robu.

Pentru Cultură sunt alocaţi 27 milioane de lei pentru Centrul MultiplexCity, pentru Palatul Culturii, reabilitarea fostelor cinematografe, refacerea scenei din Parcul Rozelor şi pentru amenajare spaţii de creaţie pentru Teatrul German prin refuncţionalizarea fostelor ateliere de la Colegiul Tehnic I.C.Brătianu, amenajarea centrului cultural Turnul de apă.

“La Sport avem 5,6 milioane de lei, vom începe execuţia complexului sportiv din Calea Lipovei, va intra la licitaţie deîndată după aprobarea bugetului local. Pregătim complexul sportiv şi de agrement din Calea Buziaşului şi, într-o fază nu la fel de avansată se află proiectul similar din Calea Şagului.

Vom începe lucrările la Parcul Civic, apoi Piaţa Crucii, Parcul Copiilor şi skatepark în Parcul central.

Vom face expropriere şi apoi vom amenaja spaţii verzi peste tot unde putem. Vom cumpăra şi aparatul de diagnosticare a arborilor”, a mai adăugat primarul.

Legat de faptul că aleşii locali PSD nu vor vota bugetul Nicolae Robu a afirmat: “În fiecare an consilierii PSD ne-au solicitat să preluăm propuneri din partea lor, am fost deschişi să le discutăm şi i-am aşteptat şi anul acesta dar nu au schiţat niciun gest. Se pare că nu-i prea interesează decât circul, aşa cred ei că vor câştiga voturi, dar vor pierde din puţinele pe care le au aici, la noi, prin astfel de conduite. Cine are propuneri, le poate face şi le luăm în considerare, dar nu au catadixit să vină cu propuneri, pentru că ei şi-au schimbat radical atitudinea. Au văzut timişorenii, de astă toamnă: grupul de consilieri PSD, când este prezent la şedinţe, se comportă total diferit faţă de cum au făcut-o anterior. Şi anterior au fost momente în care m-am văzut nevoit să spun că grupul împotriva Timişoarei s-a pus din nou în mişcare, pentru că s-au opus unor proiecte importante pentru oraş. Până la urmă le-au votat, dar le-au întârziat cât au putut. Alteori, trebuie să recunosc că s-au comportat aşa cum mi se pare firesc să se comporte un consilier local şi nu am ezitat să le mulţumesc când au avut atitudini pozitive. Acum, nu am înţeles de ce se adoptă o astfel de atitudine. Noi , în CJ am venit cu propuneri şi am votat proiectul de buget, pentru că suntem responsabili şi vrem binele comunităţii. Treaba lor, nu învaţă. Nouă, din punct de vedere electoral ne convine atitudinea lor, pentru că este taxată de cetăţeni”, a conchis Nicolae Robu.

