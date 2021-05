Bugetul Lugojului pentru anul 2021 a fost aprobat!

Consilierii lugojeni au aproba bugetul local al municipiului Lugoj pentru anul 2021, care este axat pe ├«ntocmirea de documenta╚Ťii necesare pentru accesarea de fonduri europene ╚Öi pe achizi╚Ťia de utilaje. ÔÇ×Pentru un viitor firesc, dar ╚Öi pentru revenire la normalitate, ast─âzi a fost aprobat bugetul municipiului Lugoj. Practic, ├«n cel mai sugestiv mod posibil, vom trece de la m─âturile l─âsate de PSD la utilaje de ultima genera╚Ťie pentru cur─â╚Ťenia stradal─â, pe care lugojenii le a╚Öteapt─â de 30 de ani. Vom trece de la zero documenta╚Ťii pentru accesarea de fonduri europene la ├«ntocmirea a peste 100 de documenta╚Ťii care ne deschid drumul spre atragerea de finan╚Ť─âri indispensabile dezvolt─ârii durabile a Lugojului. Vom dota societ─â╚Ťile proprii (care vor gestiona serviciile de ap─â-canal, transport public ╚Öi administrarea patrimoniului public) a╚Öa cum nu au fost niciodat─â de dotate. Vom investi masiv ├«n modernizarea infrastructurii de ap─â-canal, esen╚Ťial─â pentru s─ân─âtatea lugojenilor. Ne a╚Ötept─âm ca fiecare lugojean s─â fie parte a procesului de normalizare dar ╚Öi de modernizare a Lugojului. Ne va merge mai bine, dac─â ne vom dori fiecare dintre noi acest lucru. Singuri, ├«n mod individual, nu vom reu╚Öi. Pune╚Ťi um─ârul la ├«nf─âptuirea a tot ce ne este necesar! V─â asigur─âm c─â vom face tot ce ne st─â ├«n putere pentru a v─â oferi normalitate, echilibru, sus╚Ťinerea performan╚Ťei, tratament egal ╚Öi, nu ├«n ultimul r├ónd, respect! Le mul╚Ťumim colegilor din PLUS, PNL ╚Öi USR care au contribuit la construc╚Ťia bugetului ╚Öi la votarea acestuia. ╚Üinem s─â men╚Ťion─âm c─â, ├«n ciuda faptului c─â am acceptat preluarea c├ótorva sugestii f─âcute de colegii din PSD, ace╚Ötia s-au ab╚Ťinut de la votarea bugetului, ignor├ónd practic necesit─â╚Ťile evidente ce se vor acoperi prin votarea acestuiaÔÇŁ, a transmis primarul municipiului Lugoj, Claudiu Buciu.

