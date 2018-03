Buletin de Timișoara. Primarul mai vrea 100.000 de potențiali votanți… netimișoreni

Altă năstruşnicie a primarului Timişoarei! Ar vrea ca toţi cei care au maşini cu alte numere decât de TM dar care circulă pe drumurile municipiului, să-şi facă şi buletine de orăşeni bănăţeni. Cel puţin din două motive declarate: uzează şoselele oraşului şi nu plătesc impozitul pe autoturisme la bugetul local. Iar dacă nu au buletin, să aibă cel puţin viza de flotant.

“Vi se pare normal să se trăiască în oraş fără mutaţie? Circa 100.000. Vedem o mulţime de numere de maşini din alte judeţe: AR, AB, MH, VL, HD, dar şi altele, dar şi persoane care se perindă ca şi chiriaşi. Să nu fiu greşit înţeles, am mai spus că Timişoara are nevoie de forţă de muncă, are vocaţie de capitală (…). Eu îi chem să vină şi să se integreze în spiritul Timişoarei. Este normal să nu-şi transcrie maşina, pe număr de TM, câtă vreme beneficiază de toată infrastructura oraşului? Cred că trebuie să se instituie un mecanism foarte simplu, fără prea mută birocraţie, cei care muncesc aici, să şi contribuie la bugetul local. (…). Principalele efecte negative: egalitatea în drepturi presupune şi egalitate în obligaţii. Nu este normal să nu contribuie la bugetul local, să nu-şi înregistreze maşinile pe TM şi să nu plătească impozitul pe auto aici”, a explicat primarul.

Primarul nu știe că dacă ai doar viză de flotant și locuiești în chirie la Timișoara nu îți poți înmatricula o mașină aici. Oricum, ar putea să modifice regulamentul Timpark, în așa fel încât și cei cu mașini în alte județe să plătească taxa de parcare.

