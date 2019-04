Cadavrul unei pisici putrezește de trei săptămâni, într-o stație de tramvai din Timișoara

În 26 martie 2019, cotidianul regional ZIUA de Vest atrăgea atenția printr-un articol despre mizeria existentă pe străzile din Timișoara și despre o pisică moartă aflată chiar lângă stația de tamvai, la intersecția bv. Dragalina cu bv. Regele Carol.

Iată că au trecut trei săptămâni și cadavrul pisicii se află tot acolo, dar acum într-o înaintată stare de putrefacție, cu toate consecințele: miros urât, infecții și imaginea orașului grav degradată.

Astfel, că luni 15 aprilie, am contactat Poliția Locală care ne-a transmis de la dispecerat că nu instituția se ocupă de animalele moarte de pe străzi. Ne-a îndemnat să sunăm la primărie și ne-a dat și un număr de telefon.

Am sunat la primărie și am fost trași de urechi de o birocrată, fiindcă am scris în ziar despre pisică și nu i-am anunțat pe ei, să vină să o ridice. Asta, deoarece ei nu urmăresc presa și nu citesc ZIUA de Vest.

“Unde ați scris, în ziar? Trebuia să ne anunțați și pe noi, fiindcă nu urmărim ziarul. Pentru animalul mort trimitem o echipă să ridice cadavrul, dar nu am știut de această pisică aflată acolo. Nu am citit ziarul. Dacă mai aveți cazuri, anunțați-ne pe noi, nu scrieți în ziar”, ne-a transmis Alexandra Pintea, de la serviciul Populația canină.

Admițând că în Primăria Timișoara nu se citește presa (deși primarul Nicolae Robu primește zilnic rapoarte), din 26 martie și până pe 15 aprilie, cadavrul pisicii nu a fost observat de nici un inspector din instituție. Cum nici noua firmă de curățenie nu a ajuns să măture unul dintre bulevardele importante ale orașului.

