Cadou electoral de la ministrul Mediului, Costel Alexe, pentru primarul Nicolae Robu: Pădurea Verde pentru a o transforma în ”pădure-parc”

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a făcut, joi, 30 iulie, o vizită oficială la Timișoara, la invitația parlamentarilor liberali și a primarului Nicolae Robu. În cadrul conferinței de presă susținute la Primăria Timișoara, Alexe a dat o veste neașteptată: Pădurea Verde va trece din administrarea statului în administrarea unității administrativ-teritoriale Timișoara.

„Am un mesaj pentru toți timișorenii: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor susține trecerea din administrația publică a statului în administrația UAT Timișoara a Pădurii Verde, o suprafață însemnată de hectare, acest «plămân verde» al municipiului, care să fie pădure-parc natural în adevăratul sens al cuvântului. După ce vom rezolva chestiunile tehnice cu cei de la Ministerul Justiției, am încredea că din prima zi în care ea va intra în administrarea Timișoarei, domnul primar Robu și echipa de la primărie, cu sprijinul Consiliului Local, va găsi resursele financiare să traseze aleile, să monteze băncile, sursele de iluminat, să realizeze pistele pentru biciclete sau piste de alergare, evident, cu materiale prietenoase cu mediul și timișorenii vor putea să se bucure de acest loc”, a declarat Alexe.

„Vom readuce la Timișoara Pădurea Verde! E o frustrare că ea nu ne aparține și nu ne-am putut bucura de ea. În momentul în care va fi transferată, va deveni pădure – parc. Vin, și de această dată, cu angajamentul ferm al municipalității de a investi atât cât trebuie, fără să ne zgârcim, atâta cât trebuie pentru a pune în valoare o asemenea comoară pe care Timișoara o are moștenire. Este cred, cea mai bună veste pe care o puteam da timișorenilor. Suntem pe procedură, sperăm să facem cât mai repede o inaugurare a transferului pădurii, dacă pot spune așa ceva, acolo, la fața locului”, a spus primarul Nicolae Robu.

Ministrul spune că această trecere este parte a unui program mai amplu, în care sunt avute în vedere aproximat 65.000 de hectare de păduri care pot fi amenajate și spre a fi utilizate cu scop recreativ. El garantează că Pădurea Verde este deja parte a primei etape, iar în august vor fi finalizate discuțiile cu Ministerul Justiției pentru a oficializa transferul.

Ministrul și primarul au fost întrebați despre valoarea cu care va crește spațiul verde pe cap de locuitor al Timișoarei odată cu această trecere și durata realizării efective a transferului. Primul a luat cuvântul primarul Nicolae Robu, care a spus:

„Nu am făcut calculul pentru că pe noi ne interesează esența lucrurilor: să avem Pădurea Verde ca pădure-parc. Timișoara, oricum, eu am mai spus asta, dincolo de toate poveștile care sunt lansate, (…) vizavi de România, stăm bine. Dacă Timișoara are copaci puțini pe cap de locuitor, dacă Timișoara are spațiu verde puțin pe cap de locuitor, acum, așa cum văd tot felul de cifre, atunci ar trebui ca 90% din orașele din Europa să fie cu tablă «Interzis de viețuit în el». Hai să fim serioși! Am umblat în toată lumea, cu ochii deschiși, nu mă iau după clișee de presă și după cifre care sunt într-o anume manieră generate. Nu spun că nu sunt corecte, ca cifre în sine, numai că trebuie să vezi cum au fost generate contextual, că totul ține de context. Vizitați Timișoara de la un capăt la altul și vizitați alte orașe, și de peste graniță, și din România, și atunci vedeți, oameni buni: Timișoara are o problemă la acest capitol?”.

În privința duratei de realizare a transferului, Alexe a spus: „În acest moment, discuția se rezumă la avizul pe care trebuie să îl luăm noi de la Ministerul Justiției. Această problemă a transferului de păduri din administrarea Romsilva către administrațiile publice locale este valabilă pentru mai multe județe. Evident, avem un calup și în prima serie va fi, cu siguranță, și Pădurea Verde de la Timișoara. Suprafața pe care colegii au solicitat-o este de 683 de hectare. În discuțiile cu Ministerul Justiției, va trebui să spunem cât anume din această pădure va reuși administrația publică locală să o amenajeze ca parc. Și strategia Comisiei Europene este să mutăm atenția la pădurile României de la partea de activitate economică, să-i dăm un rol mai mare conservării biodiversității și recreării.(…)

Sper ca acum, la început de august, să finalizăm cu cei de Ministerul Justiției toată această procedură, pe care și ei să o accepte și care să fie valabilă și pentru toate aceste treceri din administrația Romsilva în administrația UAT-urilor. (…) Deja suntem în schimburi repetate de clarificări cu cei de la Ministerul Justiției”.

Primăria va avea, cel mai probabil, un termen de cinci ani pentru a realiza angajamentul de a aduce Pădurii Verzi funcționalitatea de pădure-parc, altfel, hotărârea de guvern care urmează să fie dată devine nulă. „Garantez că nu se va ajunge la așa ceva. Noi, rapid, vom investi cu prioritate și avem forță investițională, am demonstrat asta. Dacă ne punem în cap ceva și spunem că acel ceva este un lucru prioritar, îl facem”, a asigurat Robu.

Normele Uniunii Europene prevăd o suprafață de spațiu verde de 26 m2/cap de locuitor, în timp ce cea recomandată de Organizația Mondială a Sănătății este de 50 m2/cap de locuitor. Conform statisticilor oficiale, realizate de Institutul Național de Statistică, de Banca Mondială sau alte instituții de statistică, între 2015 și 2017, la Timișoara ar exista între 16 și 19 m2 de spațiu verde/cap de locuitor, fiind luate în calcul doar terenurile publice, așa cum prevăd normele Uniunii Europene. Transferul celor 683 de hectare ale Pădurii Verzi la municipalitate ar duce la o creștere cu 21,4 m2 de spațiu verde/cap de locuitor, adică la o valoare în jurului a 40 m2/cap de locuitor, ceea ce ar face din Timișoara unul dintre orașele cu cel mai mult spațiu verde pe cap de locuitor din țară.

