Cadrele medicale de la Spitalul Județean Arad au ajutat un bătrân care nu avea bani de tratament

Un bătrânul de 84 de ani a ajuns la Ambulatoriul Spitalului Judeţean Arad şi nu avea bani pentru a cumpăra tratament. Cadrele medicale nu au rămas indiferente şi l-au ajutat pe octogenar.

Angajații spitalului au decis să plătească medicamentele de care pacientul avea nevoie.

“Ne-a impresionat situația lui – avea nevoie de 60 de lei pentru a se trata. Nu este o sumă foarte mare dar dacă nu ai acești bani, din păcate nu te poți trata.

Nu am stat prea mult pe gânduri și am pus mână de la mână până am strâns acești bani și i-am plătit tratamentul. I-au dat lacrimile și lui dar și nouă”, au povestit, pe Facebook, asistentele medicale care se ocupă de triajul pacienților în ambulatoriu.

Bătrânul de 84 de ani s-a prezentat la consult de specialitate în ambulatoriul spitalului deoarece de câteva zile simțea dureri în zona abdomenului.

“Am 84 de ani dar nu m-a durut nimic până acum – nici capul, nici burta. Neavând probleme de sănătate nu am venit nici la doctor până acum. Dar acum a fost musai. Problema e că am doar 800 de lei pensie și mai mult de jumătate din ea se duce pe cheltuieli de întreținere.

De câteva luni stau singur însă, ca să mai câștig un ban să mă pot descurca de la o lună la alta mai vin la piață să vând ouă. Acum am rămas fără bani și nu știam cum să îmi plătesc tratamentul.

Când au auzit aceste doamne drăguțe ce problemă am, au strâns repede banii și mi-au cumpărat cele necesare. O să mă rog toată viața pentru ele și pentru sănătatea lor, le mulțumesc din tot sufletul”, a povestit octogenarul.

