Cafeneaua La Pisici, una din cele mai eficiente centre de adopţii pisici din Timișoara, este în pericol

De zece ani, în Complexul Studențesc funcționează cea mai inedită cafenea din Timișoara: La Pisici. Practic este o cafenea obișnuită, cu diferența că, pe lângă consumație, poți interacționa cu numeroasele pisici de acolo. Acestea se află temporar în cafenea, până când cineva le va adopta și le va oferi un cămin. Unii îndrăgesc pe loc un animal, alții vin special pentru adopție după ce văd poza unei pisici postată pe Facebook. Este una din cele mai eficiente centre de adopţii pisici din Timișoara.

Din păcate, cafenea cu pisici are probleme mari și atârnă într-un fir de speranță.

“Avem aproape un an de când tot mergem în jos, de când ne tot spunem <lasă c-o veni vara și o merge mai bine>. Iată ca e aproape să și treacă vara, iar încasările noastre zilnice sunt mai mici decât astă-iarnă. <Oare de ce?>, se-ntreabă unii mirați, crezând că aici, de fapt, este o afacere prosperă care aduce profituri colosale. Ei bine, aș spune că e exact invers. Noi nu suntem afaceriști, ci voluntari care au grijă de pisici abandonate, lucru pe care comunitatea ar trebui să îl facă, dar în realitate, tot câțiva amărâți ca noi îl fac, pe cheltuiala lor, pe răspunderea lor, fără niciun ajutor din partea instituțiilor conduse de parveniți cu salarii astronomice și conturi bancare care arată ca și numerele noastre de telefon”, spun cei de la cafeneaua La Pisici.

În momentul de față la cafenea sunt peste 20 de pisici, plus încă alte 10 în izolare, sub diferite tratamente, unul mai costisitor decât altul. La atât de multe pisici, se consumă un sac de mâncare la 2 zile maxim, plus alți 2-3 saci de așternut pentru litiere, plus mâncare umedă, etc.

“Da, sunt într-adevăr oameni care vin și ne aduc din când în când mâncare și nisip, și le mulțumim mult pentru asta, dar restul de bani tot de la noi trebuie să vină, pentru ca nu le putem ține nemâncate. De unde vin restul de bani? Păi de la noi din buzunar. Matematica e simplă: cheltuielile fixe lunare ce țin strict de cafenea sunt peste 25.000 lei. Aici vorbim despre chirie, salarii, utilități, distribuitori, taxe, impozite, alte taxe, alte impozite, ați prins ideea. La suma asta se mai adaugă și costurile propriu-zise legate de pisici, adică tratamente, mâncare, nisip, sterilizări, vaccinuri, deparazitări și orice altceva mai apare pe parcurs. Și credeți-ma, tot timpul mai apare ceva. Media încasărilor/zi este de aproximativ 600 ron. Restul de bani vin lună de lună din buzunarele noastre, care, fie vorba între noi, s-au cam golit. Avem datorii mari la veterinar, plus datorii imense la utilități, iar sfârșitul pare să fie tot mai aproape. Știm, și nouă ni s-ar rupe sufletul dacă o să trebuiască să dispară acest concept minunat, doar că deja, de ceva timp, acest lucru nu mai ține de noi”, mai spun proprietarii, care cer sprijin de la iubitorii de animale ca locația să fie ținută în viață.

“Donațiile de orice formă sunt absolut vitale acum, dar nu toată lumea își permite să doneze. Și simpla voastră prezență la cafenea ar fi suficientă să putem ține locul ăsta în viață. De fapt și de drept, pe termen lung, asta e singura modalitate ca La Pisici să poată funcționa, având clienți, nu? Da, știm că locul nu este luxos, știm că nu arată ca și cafenelele din Unirii, dar din păcate, nici în legătură cu asta nu putem face nimic deocamdată. Doar dacă o să avem mulți clienți se pot găsi fonduri pentru renovare, ceea ce sigur nu va fi cazul in viitorul foarte apropiat”, au concluzionat cei de la cafeneaua La Pisici.

