Cal de război, la galeria Helios, din piața Victoriei Timișoara

La galeria “HELIOS” din Timișoara, din piața Victoriei nr. 6, s-a deschis expoziția personală a pictorului fotograf Florin Mihai din București, intitulată “Cal de război”.

Aceasta poate fi vizitată de public, în perioada 23 aprilie – 13 mai 2022.

Stâlpul este un sprijin și o legătură între pământ și cer. El a existat mereu “aici” dar noi l-am perceput “dincolo” adică în afara noastră. Asta pentru că lucrurile esențiale le vedem ca prin ceață.

Este de fapt un voal prin care privim și zicem că asta este realitatea. De fapt este doar un somn pe care-l trăim între pântec și mormânt. Uneori neîntrerupt – scrie Florin Mihai, 2022.

The column is a support and a connection between earth and sky. He has always existed “here”, but we have perceived it “beyond”, that is, outside of us. That’s because we see the essentials as foggy.

It is actually a veil through which we look and say that this is the reality. In fact, it is just a sleep we live between the womb and the grave. Sometimes uninterrupted – Florin Mihai, 2022.

Florin Mihai a absolvit Școala de Artă din Piatra Neamț, clasa de artă fotografică în 1992. A urmat cursul complet în perioada 1990 – 1992. A fost unul dintre elevii care au arătat un interes special pentru toate activitățile. În scurt timp a reușit să se impună printre alții.

Lucrările sale au fost folosite de ziarele locale, în calendare, afișe și publicații ale ONG-urilor. Florin Mihai este un tânăr artist cu un sentiment subtil al frumuseții. În lucrările sale, există inima și gândurile sale, inspirația și viziunea care se integrează fericit între ochiul ce observă și detaliile lumii. Cu o minte creatoare, reușește în scurt timp să învețe și chiar să găsească noi modalități de exprimare fotografică – prof. Cornel Miftode / 1994 / c.m.imago1@gmail.com.

