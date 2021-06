„Călătorie în jurul lumii”, mașini de epocă și evenimente inedite, la Iulius Town

Ți-am pregătit un weekend plin cu surprize la Iulius Town. Cu o singură vizită în Iulius Gardens poți călători în toate colțurile Pământului, poți viziona meciurile din campionatul UEFA 2020, te poți lăsa purtat în galaxii necunoscute de filmele din cadrul Flight Cinema in My Town, iar cei mici pot pătrunde în „Magazinul Fermecat”. În schimb, în Iulius Mall poți admira nouă mașini de epocă deosebite și îți poți achiziționa obiecte unice de la colecționari.

Dacă simți că încă mai ai multe locuri de vizitat și timpul nu îți este prieten, Gaia îți oferă oportunitatea de a face o călătorie în jurul Pământului în doar câteva minute. Instalația spectaculoasă de lumină a artistului britanic Luke Jerram va rămâne în Iulius Gardens până pe data de 22 iunie 2021, așa că pregătește-ți aparatul de fotografiat sau telefonul pentru a imortaliza cele mai frumoase ipostaze și fii gata să câștigi premii. Regulamentul campaniei poate fi consultat pe www.iuliustown.ro.

Dacă îți dorești să ajungi și în alte galaxii, o poți face vizionând filmele propuse pentru acest weekend în cadrul Flight Cinema in My Town. Vineri, 18 iunie 2021, poți urmări, începând cu ora 20.00, pelicula Ready Player One, Interstellar te va purta prin univers, sămbâtă de la aceeași oră, iar duminică suspansul și acțiunea vor ridica nivelul de adrenalină la cote maxime pentru că va rula lungmetrajul Thor Ragnarok. În fiecare seară, check-in-ul se face la ora 19.00 pe ritmuri muzicale, care vor fi reluate de la ora 21.30. Mai multe detalii poți afla pe pagina de Facebook Flight Cinema in My Town // SF Nights.

Poți face și o călătorie în timp pe patru roți pentru că în Atriumul Iulius Mall are loc expoziția „Retro Cars”, care reunește nouă autoturisme cu povești impresionante. Și cum mașinile și fotbalul sunt o pasiune comună pentru mulți, după ce ai descoperit istoria autoturismelor americane și britanice ocupă un loc, în parcarea VIP, pe un bean bag și susține-ți echipa preferată de la UEFA Euro 2020. Ca să fii sigur că prinzi loc fă o rezervare la numărul de telefon: 0732.22.99.33.

Și micuții spectatori au parte de surprize în acest weekend pentru că, duminică, 20 iunie 2021, începând cu ora 11.00, în Iulius Gardens va fi pus în scenă spectacolul „Magazinul Fermecat”. Copiii vor face cunoștină cu Tina, eroina din piesa de teatru, și vor trece împreună cu ea printr-o mulțime de obstacole.

În schimb, la etajul Iulius Mall sunt așteptați toți cei care caută produse autentice. Monede și bancnote vechi, timbre unice, statuete de diferite dimensiuni, piese mici de mobilier și multe alte mărturii ale trecutului te așteaptă să le descoperi, de vineri până duminică, în perioada 18 – 20 iunie 2021.

