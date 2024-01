Calendarul săptămânal al evenimentelor culturale în organizarea instituțiilor CJ Timiș

Consiliul Județean Timiș propune timișenilor, prin instituțiile sale de cultură, în această săptămână, expoziții temporare și permanente precum și teatru de păpuși.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș invită iubitorii de folclor la un spectacol de muzică populară susținut de cursanții Școlii de Artă Timișoara, clasa canto, coordonați de profesorul Alex Surdea precum și de clasa de instrumente de suflat, profesor Silviu Drăgan. De asemenea, la Galeria Pod se poate vizita expoziția „Timp sacru”, o expoziție de fotografie și pictură a cursanților Școlii de Artă Timișoara.

La Muzeul Național de Artă Timișoara va avea loc lansarea monografiei „Mândria națiunii”, 175 de ani de existență a Galeriei Matica Srpska, autor Dr. Tijana Palkovljevic Bugarski.

Pentru cei mai mici dintre noi, Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara pune în scenă spectacolul „Cufărul celor 7 pitici”. Biletele se pot achiziționa de la casieria teatrului cât și online accesând linkul: https://www.bilete.ro/cauta/?q=merlin.

Descoperiți mai jos calendarul activităților culturale din perioada 30 ianuarie – 4 februarie.

MARȚI, 30 IANUARIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția temporară ,,Homage Jackson Pollock”, de artistele Corina Nani și Eugenia Elena Riemschneider, American Corner;

Expoziție temporară „Mica Unire, Unirea Principatelor de la 24 ianuarie 1859”, la Casa Tineretului;

Expoziție temporară „Bucurie în 3 culori”, Casa Tineretului.

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziția „Dan Buruleanu – 50 de ani de fotografie”.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Expoziția „Timp sacru”, Galeria Pod.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Expoziția permanentă – ceramică, holul bibliotecii;

Expoziția în aer liber;

Expoziția „Centrul Artistic Baia Mare în forme, culori și tradiții”, Sala Pavilionară;

Expoziția „Banatul Otoman – Restituiri culturale”, Sala Expozițională.

MIERCURI, 31 IANUARIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Centrul Multifuncțional Bastion

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Muzeul Național al Banatului

Expoziția permanentă „Ștefan Popa Popa’s”, Bastion Maria Theresia;

Expoziția permanentă „Istoria militară a Banatului”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Spațiile Oravitzan”, Bastion Maria Theresia, hol, etaj I;

Expoziția „Logics and shapes”, Bastion Maria Theresia, parter;

Expoziția „Timișoara în gravura europeană, secolele XVI – XVIII”, mansarda B2, Bastion Maria Theresia;

Expoziția „Obiecte. Istorie. Muzee. Arme albe din colecția Muzeului Național al Banatului”;

Expoziția „Arme care au făurit România”.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

JOI, 1 FEBRUARIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Centrul Multifuncțional Bastion

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Spectacol de muzică populară susținut de cursanții Școlii de Arte Timișoara.

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Expoziția temporară ,,The spirit of New York”, de artista Simona Molnar;

Întâlnire cu Simona Molnar, realizatorul expoziției ,,The spirit of New York”, ora 14:00.

Muzeul Național al Banatului

Muzeul Național de Artă Timișoara

Lansarea monografiei „Mândria națiunii”, 175 de ani de existență a Galeriei Matica Srpska, autor Dr. Tijana Palkovljevic Bugarski, Sala Barocă, ora 17:00.

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „Cufărul celor 7 pitici”, 3+, ora 10:00.

VINERI, 2 FEBRUARIE

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Centrul Multifuncțional Bastion

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș

Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”

Centrul Multifuncțional Bastion

Expoziție „Dan Buruleanu – 50 de ani de fotografie”, ora 17:00.

Muzeul Național al Banatului

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „Cufărul celor 7 pitici”, 3+, ora 10:00.

SÂMBĂTĂ, 3 FEBRUARIE

Muzeul Național al Banatului

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

DUMINICĂ, 4 FEBRUARIE

Muzeul Național al Banatului

Muzeul Satului Bănățean Timișoara

Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara

Spectacolul „Cufărul celor 7 pitici”, 3+, ora 11:00 și ora 13:00.

