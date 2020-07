Călin Dobra acuză Agenția de Mediu că blochează extinderea la patru benzi a drumului județean spre A1 – Video

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Timiș stă blocat în acest motiv din cauza unui simplu aviz, cel de la Mediu. Vorbim despre lărgirea la patru benzi a drumului de legătură dintre autostrada A1, nodul Giarmata, și Timișoara, un drum județean sufocat de traficul auto. Călin Dobra, șeful instituției care administrează drumul, CJ Timiș, acuză Agenția pentru Protecția mediului că pur și simplu blochează investiția și nu își explică de ce.

Alături de edilii din Giarmata și Dumbrăvița, cele două localități aflate pe traseul acestui drum, el a convocat o conferință de presă chiar pe această șosea, într-un sens giratoriu aflat la intrarea în Giarmata, pentru a aborda problema și pentru a se vedea ce variante există.

Deși contractul de execuție e semnat de ceva vreme, din vara anului trecut, iar finanțarea e asigurată de multă vreme din fonduri europene, șantierul nu poate fi pornit din cauza acelui aviz de la mediu.

M-am săturat! Extinderea la 4 benzi Dumbrăvița întârziată de Agenția de Mediu. Publicată de Călin Dobra pe Vineri, 24 iulie 2020

“În acest moment suntem la 3 ani de când am depus cererea de finanțare. Am depus-o în iulie 2017, iar acum un an, în iulie 2019, am semnat deja contractul de proiectare și execuție pentru acest drum. Avem o mare problemă: cei de la Agenția de Mediu nu vor să susțină realizarea acestui important proiect de infrastructură rutieră. În 2019, de la nivelul consiliului județean, am depus documentația pentru obținerea avizului de mediu, dar a fost respinsă. Am continuat, am vrut să clarificăm. Dar în februarie 2020, când am depus documentația în conformitate cu noua legislație, a fost din nou respinsă. Suntem la capătul răbdării. Cei de la Agenția de Mediu nu au înțeles importanța acestui proiect pentru județul Timiș”, a spus președintele CJ Timiș Călin Dobra.

El spune că dosarul a fost depus o dată dosarul, dar a fost refuzat pentru că ar fi fost făcut pe vechea legislație. A fost refăcut și redepus la începutul acestui an, dar nici acum nu s-a rezolvat. Dobra spune că ceva nu e în regulă, pentru că deja au apărut reclamații, chiar dacă dosarul nu a fost încă publicat pentru dezbatere. Când a cerut un răspuns referitor la motivul pentru care dosarul nu se rezolvă nu a primit niciun răspuns.

“Cred că o să fim prima instituție publică nevoită să facem cerere pe legea 544 pentru a afla care e situația dosarului”, a mai subliniat Dobra, care a spus că se va adresa la București, la ministerul Mediului, dar și la cel al Fondurilor Europene, pentru a obține sprijin.

Comentarii

comentarii