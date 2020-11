Călin Dobra este noul șef al filialei PSD Lugoj

Fostul președinte al Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, este de luni președintele filialei PSD Lugoj. Vicepreședinte la nivel județean, el preia locul rămas liber după demisia lui Francisc Boldea, care a renunțat la funcție, după ce a pierdut postul de primar al municipiului de pe Timiș. Inițial, acesta spusese că nu renunță la funcția politică, aceasta îi fusesce cerută chiar de cel care i-a preluat funcția, Călin Dobra.

”Astăzi a avut loc prima întâlnire a PSD Lugoj, după alegerile locale. Am preluat președinția filialei, pentru că mai am multe de spus și de făcut pentru cetățeni. Că Lugojul e orașul meu de suflet, știe toată lumea. Că lucrurile nu au fost tocmai… roz în PSD Lugoj e la fel de clar. Tocmai de aceea, am venit aici ca să muncesc, pentru că asta știu cel mai bine”, a anunțat Călin Dobra.

El anunță că, alături de social democrații lugojeni, se va implica activ în comunitate și va informa cetățenii despre ce se întâmplă în Consiliul Local.

”Avem 4 consilieri, însă, din opoziție, vom taxa orice derapaj și ne vom asigura că se iau cele mai bune decizii pentru oameni. Avem deja un lider de grup și propuneri pentru membri în comisiile de specialitate”, mai spune Dobra.

Comentarii

comentarii