Călin Dobra: „Guvernul virusat lovește din nou, oamenii sunt vinovați”

Candidatul PSD la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş. Călin Dobra, lansează un nou atac dur la adresa actualului guvern. El condamnă acuzaţiile aduse populaţiei, cum că ar fi singura vinovată de creşterea numărului de cazuri de coronavirus, în timp ce membrii Executivului Orban nu folosesc măşti şi fumează în birouri.

„M-am săturat de nerușinarea Guvernului liberal, de scenariile pe care parcă ei le scriu, în timp ce își țin mască sub bărbie și țigara în mâna stângă, într-un birou în care plutesc aburii alcoolului. M-am săturat să îi aud că noi toți suntem vinovați de faptul că ei au scăpat situația de sub control. Total! Au generat un haos politic și economic, pentru care nu au soluții și acum caută vinovați. Dacă nu e PSD, atunci e restul lumii… Oricine, numai nu ei! Cum să pui numărul mare de infectări doar pe seama cetățenilor?! Cum poți să spui asta după toată dezorganizarea care domnește acum în societate, în care oamenii umblă debusolați pe stradă și nimeni nu mai știe ce are voie să facă și ce nu. Ei însă știu exact ce fac, în timp ce ministrul Sănătății arată cu degetul familiile care fac un grătar, duminică, în curte”, spune Dobra.

Conform social-democratului, Guvernul Orban e unul plin de demagogi, care au căpuşat sistemul medical.

„Vă jucați cu sănătatea oamenilor în timp ce vă dați mari adepți ai deontologiei. În fapt, sunteți doar demagogi! Acesta e Guvernul liberal! Un Guvern care a profitat la greu de starea de urgență și, acum, de starea de alertă. Un Guvern care a virusat și căpușat tot sistemul medical. Unde sunt măștile gratuite pentru persoanele care beneficiază de ajutor social? Unde sunt măștile pentru pensionari și persoane cu handicap? Stimați cetățeni, eu am încredere că, spre deosebire de guvernanți, veți da dovadă, în continuare, de responsabilitate și prudență. În felul acesta, ne protejăm pe noi și pe cei din jurul nostru!”, a mai spus Dobra

