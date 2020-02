Căminele de bătrâni din Jimbolia şi Comloşu Mare primesc fonduri de la CJT

Consiliul Judeţean Timiş va acorda căminelor de bătrâni din Comloşu Mare şi Jimbolia 1,8 milioane de lei, pentru a susţine activitatea acestora. Sumele se adaug celor deja alocate de primăriile din cele două localităţi, cheltuielile pentru cele două azile fiind destul de mari.

Aleşii judeţeni au votat, în ultima şedinţă de plen, alocarea sumei de 500.000 de lei pentru căminul din Jimbolia, respectiv 650.000 de lei pentru cel din Comloşu Mare. Finanţarea aprobată ar urma să acopere mare parte din cheltuielile aferente primei jumătăţi a anului. Sunt 160 de persoane găzduite în cele două unităţi.

„În fiecare an susţinem activitatea unităţilor administrative care gestionează aceste cămine. Este vorba despre oraşul Jimbolia şi comuna Comloşu Mare. Vrem să venim în sprijinul lor pentru că este o activitate delicată şi bugetul unităţilor administrativ-teritoriale este redus. Am aprobat alocarea în bugetul Consiliului Judeţean finanţarea pentru primul semestru, acum am aprobat asocierea, din momentul semnării contractului de asociere vor putea beneficia de sumele puse la dispoziţie de consiliul judeţean.”, a declarat Călin Dobra, preşedintele CJT, la şedinţa de plen.

