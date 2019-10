Campania de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase, la Lugoj

Societatea Retim derulează, în perioada 3-23 octombrie, o campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și periculoase în municipiul Lugoj. În cadrul acestei campanii se vor colecta doar: piese de mobilier, saltele, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile electrice și electrocasnice, azbest, containerele goale pentru stocarea sub presiune, absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate in altă parte), vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase; baterii și acumulatori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii și acumulatori nesortate conținând aceste baterii, solvenți, acizi, alcali, uleiuri și grăsimi(altele decât cele comestibile), butelii de gaz sub presiune (inclusiv haloni), deșeuri din lemn cu conținut de substante periculoase, pesticide, deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase, etc. Deșeurile voluminoase nu trebuie amestecate cu alte categorii de deșeuri (reziduale, reciclabile, de construcții). Colectarea deșeurilor va avea loc în următoarele punte de pe raza municipiului: cartierul Balta Lată (3 octombrie, orele 10:30-18:30), Fundătura Micșunelelor (4 octombrie, orele 10:30-18:30), strada 13 Decembrie – în spatele Cimitirului Ortodox (7 octombrie, orele 10:30-18:30), strada Cloșca – opus intrării în Micro 3 (8 octombrie, orele 10:30-18:30), strasa 1 Decembrie 1918- în spate la OMV (9 octombrie, orele 10:30-18:30), cartier Micro 1- lângă grădiniță (10 octombrie, orele 10:30-18:30), cartier Micro 4 – în față la centrala termică (11 octombrie, orele 10:30-18:30),strada Țesătorilor, cot cu Aleea Țesătorilor (14 octombrie, orele 10:30-18:30), strada Bocșei, colț cu strada Cernabora (15 octombrie, orele 10:30-18:30), strada Zorilor, sub pasaj Buziașului (16 octombrie, orele 10:30-18:30), cartierul I.C.Drăgan – lângă terenul de fotbal (17 octombrie, orele 10:30-18:30), cartierul Cotu Mic –lângă podul CFR (18 octombrie, orele 10:30-18:30), strada Gheorghe Doja – parcarea de lângă cimitirul catolic (21 octombrie, orele 10:30-18:30), parcarea de lângă Parcul Ștrandului (22 octombrie, orele 10:30-18:30), cartierul Stadion 1 – colț cu str. P. Cerna (23 octombrie, orele 10:30-18:30).

