Campania IULIUS #OrașeRenăscute, premiată în cadrul evenimentului internațional dedicat comunicării – Eventiada GWA IPRA

Anul acesta, compania IULIUS a desfășurat campania de conștientizare privind regenerarea urbană, #OrașeRenăscute, realizată în parteneriat cu agenția de comunicare Rogalski Damaschin. Demersul, care a antrenat experți din domeniul urbanismului, arhitecturii, sociologiei și economiei pentru a explica acest concept complex, a câștigat premiul pentru cea mai bună campanie care sprijină orașele pentru a fi inclusive, sigure, reziliente și sustenabile (Best Campaign Supporting the Cities to be Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable). Premiul a fost acordat în cadrul competiției Eventiada 2021, partener regional al Golden World Award (GWA), organizată de International Public Relations Association (IPRA).

De ce au orașele nevoie pentru a fi revitalizate, care sunt aspectele de care trebuie să se țină cont în strategiile de dezvoltare urbană, cum se transformă viața comunității, care sunt tendințele internaționale, cum poate fi creat un viitor mai sustenabil sunt întrebări la care campania #OrașeRenăscute și-a propus să răspundă prin vocile, expertiza și experiența specialiștilor. Realizată împreună cu agenția de comunicare Rogalski Damaschin, inițiativa a fost desemnată cea mai bună campanie de susținere a orașelor pentru a fi incluzive, sigure, reziliente și sustenabile în cadrul galei internaționale Eventiada GWA IPRA 2021.

Distincția este cu atât mai onorantă cu cât se pliază pe o preocupare tot mai accentuată a companiei IULIUS pentru componenta ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) a activității, parte din strategia de sustenabilitate a grupului – #iuliusincomunitate.

Eventiada GWA IPRA este cel mai amplu eveniment de premiere dedicat comunicării din Europa de Est, Rusia, Comunitatea Statelor Independente (Belarus, Kazahstan, Rusia și Ucraina) și Asia Centrală. În competiția din 2021 au participat companii, ONG-uri, agenții de comunicare și creativi dintr-un număr record de țări – 15.

#OrașeRenăscute s-a desfășurat anul acesta, campania având misiunea de a crește gradul de conștientizare privind conceptul de regenerare urbană, nevoia de remodelare a orașelor în jurul oamenilor și rolul său în calitatea vieții, cu ajutorul unor specialiști precum expertul senior în dezvoltare urbană în cadrul World Bank – Marcel Ionescu-Heroiu, fondatorul Urbanize Hub – Grațian Mihăilescu, sociologul Barbu Mateescu, dr. arhitect urbanist Radu Radoslav și conf. dr. arhitect Dragoș Ciolacu.

A fost o campanie integrată, care a debutat cu un video manifest filmat cu experții, și s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ 6 luni, cu interviuri explicative ale specialiștilor în mass media și vizibilitate pe canalele social media Facebook IULIUS și LinkedIn IULIUS. Filmul principal din cadrul campaniei este accesibil aici – https://fb.watch/9NPfwfxbrC/, iar proiectele generate prin campanie pot fi găsite cu #orașerenăscute.

