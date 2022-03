Campania „Timișoara pentru Ucraina”, pregătită și pentru ajutorarea refugiaților

Joi, 17 martie, reprezentanții Primăriei Timișoara și ai organizațiilor implicate în proiectul „Timișoara pentru Ucraina” au făcut un anunț important: au fost făcute toate pregătirile, iar de acum pot fi preluați, în cele mai bune condiții, și refugiații din țara vecină. Până acum, campania s-a axat pe strângerea de fonduri pentru transporturi de echipamente umanitare către Ucraina, dar se poate trece și la cazarea refugiaților, ajutorarea și integrarea socială a acestora. Miercuri fusese trecut și ultimul pas administrativ: consilierii locali din Timișoara au aprobat darea în folosire a centrului de pe bv. General Ion Dragalina, nr. 38 – 42.

„La două zile după ce a început războiul din Ucraina, războiul rusesc din Ucraina – să nu uităm cine este agresorul! – am invitat societatea civilă, care vrea, să se implice în reacția Timișoarei la acest război. A fost o ședință la care au participat cam 16 organizații și biserici. Am convenit să se nască această organizație «Timișoara pentru Ucraina». Între timp ni s-au alăturat și multe alte organizații, universități, firme. Această inițiativă are doi piloni principali. Pe de o parte, suntem în contact cu Primăria din Cernăuți (oraș înfrățit cu Timișoara – n.r.) și organizăm transporturi pentru nevoile de acolo. Am strâns aproape 500.000 de lei. Deja au plecat trei transporturi până acolo și chiar orele astea îl pregătim și pe al patrulea. Pe partea de Timișoara, încercăm aici să coagulăm toate forțele pozitive ale Timișoarei pentru primirea refugiaților. Pentru asta avem și acest loc, acest centru de primire”, a explicat primarul Dominic Fritz.

Platforma „Timișoara pentru Ucraina” s-a lansat, astfel, printr-o colaborare între Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, LOGS-Grup de Inițiative Sociale, Fundația Comunitară Timișoara, Banat IT și echipe de voluntari. Inițial, LOGS pornise oricum un call-center pentru ajutoarea refugiaților care doreau să vină în Timișoara. Ulterior, în cadrul colaborării DAS a oferit spațiul și a pus la dispoziție și proprii angajați, Banat IT a dezvoltat platforma online, iar Fundația Comunitară Timișoara s-a ocupat de strângerea de fonduri. Clinica Juridică pentru Societatea Civilă (CJSC) din cadrul Facultății de Drept a UVT, de asemenea, oferă sfaturi juridice.

La conferința de presă de joi au fost prezenți reprezentanți ai tuturor părților implicate. De exemplul Flavius Iloni Loga, de la LOGS a spus: „Aș spune că ceea ce se întâmplă la Timișoara, pe lângă faptul că este o premieră, aș spune că este modul în care trebuie făcute lucrurile când vine vorba de o intervenție umanitară. Autoritățile statului, cele locale, care pot gestiona o urgență sunt gata să ajute. ONG-uri, mediu corporatist, firme, oameni simpli”.

Concret, la conferința de presă de joi au fost prezenți primarul Dominic Fritz, Emese Esztero (directorul Direcției de Asistență Socială Timișoara), Flavius Ilioni Loga (directorul LOGS), Dana Chesaru (director executiv la Fundația Comunitară Timișoara), Costin Bleotu (președinte BanatIT și community leader la Code for Romania), Ana Lukacs (event manager BanatIT, coordonator voluntari) și Sorina Doroga (director al Clinicii Juridice pentru Societatea Civilă din cadrul Facultății de Drept a UVT).

Până joi, deja 573 de refugiați au trecut pragul centrului. Aceștia sunt îndrumați către cazare, au primit ajutor financiar și au primit alte informații, cum ar fi cele despre integrarea copiilor în școlile de aici integrarea adulților pe piața muncii sau procedurile legale pentru cereri de azil. Au apărut chiar și nevoi neprevăzute: căsătorii, botezuri sau tratamente de cancer.

Coordonatorii campaniei promit că, în continuare, lucrurile se vor desfășura transparent. Situația poate fi observată în timp real pe https://timisoarapentruucraina.ro/ro.

Comentarii

comentarii