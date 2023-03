Campanie de preluare gratuită a deșeurilor electrice și electronice, în Timișoara. Obiectele voluminoase, preluate direct de la domiciliu

In perioada 27 – 31 martie 2023, locuitorii municipiului Timisoara sunt incurajati sa se implice activ in protectia mediului inconjurator prin colectarea separata a deseurilor electrice si electronice.

Primaria Municipiului Timisoara, Retim si ECOTIC, impreuna cu Sistemul National de Colectare – Axial Timis organizeaza o campanie de colectare de deseuri de echipamente electrice si electronice (inclusiv becuri si neoane) in Timisoara.

Astfel, in ultima saptamana din fiecare trimestru al acestui an, timisorenii pot sa predea spre reciclare echipamentele electrice si electronice vechi si sa contribuie in mod activ la mentinerea curata a municipiului.

Conform studiului “Obiceiurile populatiei Romaniei cu privire la echipamentele electrice de mici dimensiuni”, dezvoltat de ECOTIC in 2022, 10,5% din echipamentele de mici dimensiuni analizate si care se afla in casele romanilor sunt pastrate chiar daca sunt nefolosite sau stricate. Unul dintre principalele motive, invocat de 32% dintre respondenti, a fost necunoasterea modalitatilor de debarasare.

In acest context, Primaria si ECOTIC pun la dispozitia locuitorilor din Timisoara, solutii de predare spre reciclare:

1) Predare la punctele de colectare:

Calea Torontalului, nr. 94 (L-V: 9-19, S: 8-16)

Calea Mosnitei, nr. 2-4 (L-V: 9-19, S: 8-16)

Strada A. Imbroane, nr. 70 (L-V: 9-19, S: 8-16)

Str. Ovidiu Cotrus, nr. 201 (fosta adresa: Calea Chisodei, Str. Mile Carpenisan, nr. 3) (L-V: 9-17, S: 8-16)

2) Preluarea GRATUITA de la domiciliu a deseurilor voluminoase. Comanda de preluare se va face telefonic la numarul de telefon 0768 250 250 (intre orele 8-16).

