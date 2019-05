Campanie gratuită de sterilizare a câinilor și pisicilor, la adăpostul Asociației „Free Amely 2007” Lugoj

Asociația „Free Amely 2007” din Lugoj organizează o nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor cu și fără stăpân. Acțiunea va avea loc în perioada 24-26 mai, în intervalul orar 10 – 18, la adăpostul de câini al Asociației „Free Amely 2007”, situat între satele Tapia şi Măguri. După cum a anunțat Elena Balaj, președinta Asociației „Free Amely 2007”, această campanie este sponsorizată de două organizații de protecția animalelor din Germania, Vierbeiner In Not e.V. și Strassenhunde Rumänien In Not e.V., iar operațiile vor fi efectuate de o echipă de medici veterinari și studenți din Timișoara, coordonată de dr. Maria Magyar. Pentru programarea câinilor și pisicilor la castrat, proprietarii patrupedelor sunt rugați să sune la numărul de telefon 0731973866, iar când vin cu animalele la castrat trebuie să aducă și o copie după cartea de identitate.

