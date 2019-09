Campionul la motocross Mihai Stoichescu, a ajuns la poliție după ce a fost prins încercând să vândă biciclete furate

Multiplul campion la motocross, Mihai Stoichescu a ajuns la politie, in Timisoara, dupa ce oamenii legii l-au prins incercand sa vanda mai multe bunuri furate.

Stoichescu a fost prins exact in momentul in care negocia vanzarea bicicletelor. Cumparatorul era de fapt proprietarul bicicletelor care si-a vazut bunurile scoase la vanzare pe mai multe site-uri specializate in vanzari. Politistii au fost anuntati de “tranzactie” si au intervenit imediat. Stoichescu sustine ca el doar era carausul si nu avea cunostinta de faptul ca bicicletele erau furate.

”E adevarat! Am dat declaratie la politie. Eu am fost de buna credinta. Un prieten le-a cumparat pentru membrii familiei si s-a decis sa le vanda. Eu nu am stiut ca sunt furate”, a declarat Stoichescu pentru Lugoj Info.ro.

Proprietarul de drept al bicicletelor a sustinut ca o data cu cele doua biciclete, din curte i-a disparut si o motocicleta. Desi a negat in prima faza ca a vandut un astfel de vehicul, Stoichescu a recunoscut mai apoi si le-a indicat oamenilor legii unde a ajuns motocicleta. Atat bicicletele, cat si motocicleta au fost ridicate si confiscate de politisti. Se pare ca bunurile au fost furate dintr-un sat de langa Timisoara si au fost cumparate mai apoi de omul de afaceri lugojean Flavius Luca. Politistii au intocmit un dosar penal pentru furt calificat urmand sa stabileasca exact cine a sustras bunurile.

Sursa: Lugoj Info.ro

