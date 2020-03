Când nu poți face campanie electorală pe față în timp de pandemie, improvizezi, ca primarul Nicolae Robu

Pandemia de coronavirus a dat peste cap planurile pentru campania electorală care urma să se desfășoare înainte de alegerile locale. În timp ce unii se limitează la declarații, comunicate, postări pe rețelele de socializare sau conferințe online, alții sunt mai inventivi. Printre aceștia este și primarul Timișoarei, Nicolae Robu, care a recurs și la alte metode, adaptate contextului actual.

În ultimele zile, din prisma postărilor pe Facebook în care prezenta numărul vindecaților de la Spitalul „Victor Babeș”, mai multe voci l-au criticat pe primar pentru că și-ar face campanie electorală în baza muncii medicilor. Alții spuneau chiar că, de dragul campaniei electorale, Robu chiar ar exagera cifrele sau le-ar comunica și pe acelea pentru care el nu ar avea acest drept.

În conferința online a Primăriei Timișoara din 24 martie, edilul a comentat situația: „Tot ce v-am comunicat, dragi timișoreni, în perioada în care a fost voie să dăm cifre și vis-a-vis de câți cetățeni sunt testați, câți sunt pozitivi, câți se vindecă, totul s-a confirmat. Ați văzut vrei cifră dată de mine care să fie infirmată? Mulți au pus la îndoială pentru că era o discordanță între ce anunțam eu și ce apărea prin media națională. Tot ce am dat eu s-a confirmat! Eu nu mă joc!(…) Am anunțat sâmbătă că nu mai comunic eu, că s-a luat o hotărâre în acest sens, iar eu sunt disciplinat, dar unii nu au înțeles care era spiritul acelui anunț al meu. Nu comunic date care nu sunt făcute publice de Grupul de Comunicare Strategică, dar după ce acesta face publice niște date și mass-media le transmite, evident este și dreptul meu, ca al oricărui cetățean, să le diseminez mai departe. Lumea trebuie să fie informată, iar eu am o audiență foarte mare și o credibilitate foarte ridicată!”.

Acum, o altă posibilă încercare de campanie electorală mascată a stârnit controverse, inclusiv pe Facebook, unde Flavius Boncea a făcut-o publică, alături de mesajul „Chestia asta, apărută în geam la farmacii, nu este doar campanie electorală ilegală, e nesimțire ordinară”.

Așadar, în geamurile farmaciilor din Timișoara ar fi apărut afișe cu caracter electoral, semnate de primarul Nicolae Robu, în care apare și portretul acestuia. Acestea încep cu laude la adresa timișorenilor și timișenilor care „au dat dovadă de responsabilitate, de înaltă conștiință civică”, spre deosebire de „miile de compatrioți veniți din străinătate în ultima vreme”, care au făcut ca autoritățile locale să trebuiască să ia măsuri, pentru a-i face să „ocolească obligatoriu orașul nostru”.

În următoarele paragrafe, în aceeași notă cu ultimele postări de pe Facebook, Robu amintește că „Spitalul Victor Babeș al Primăriei Timișoara” are medici excepționali. Acestora, primarul le promite că, după încheierea crizei, vor fi numiți cetățeni de onoare ai orașului. În aceeași conferință din 24 martie, edilul i-a atacat și pe cei care acuză Primăria că nu finanțează destul spitalul, spunând că „zilnic dă zeci și sute de mii de lei către spital”.

Revenind la mesajul din afiș, Robu nu uită că Primăria Timișoara mai are două spitale în subordine: Spitalul Municipal și Spitalul de Copii. Primul dintre acestea deja este folosit în lupta contra coronavirusului, fiind al doilea centru de testare din oraș. Și în cazul ultimului, edilul spune că nu ar ezita să îl pună la dispoziție, dacă va fi cazul.

Afișul, realizat de angajații Primăriei Timișoara, pe echipamentele instituției, distribuite tot de angajații loiali, în timpul serviciului, nu uită să îi menționeze și pe vârstnici, care începând de mâine oricum sunt obligați să stea în case. Pe aceștia, Robu îi sfătuiește: „(…) avându-vă de grijă, vă rog frumos, stați în casă în această perioadă, ca să fiți protejați”.

Pe final, primarul se adresează și tinerilor, cărora le spune că acum nu este timpul de socializare sau de joacă, dar și celor care muncesc în această perioadă. Incluzându-se și pe sine în această categorie, vorbind la persoana I plural, Robu spune: „De modul în care noi, cei ce muncim, (…) va depinde, în mare măsură, dacă vor reuși să ne menținem economic, în ciuda tuturor greutăților aduse de pandemie sau, dacă dimpotrivă, vom claca.

„Am încrede în dumneavoastră și vă rog să aveți și dv. încredere în mine și cei cu care fac echipă pentru dv.! ÎMPREUNĂ VOM REUȘI! ÎMPREUNĂ ȘI NUMAI ÎMPREUNĂ” încheie „Profesor Universitar, Doctor în Inginerie, Doctor Honoris Causa, Nicolae Robu, Primarul Timișoarei”.

Comentarii

comentarii