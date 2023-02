Când primăria minte, prefectura ia măsuri: cursuri online la Liceul Economic din Timișoara, care are o clădire de risc seismic I

Luni, 27 februarie, prefectul județului Timiș, social-democratul Mihai Ritovoiu, a anunțat că un liceu din Timișoara are o clădire încadrată în clasa de risc seismic I. Este vorba despre Liceul Economic „Francesco Saverio Nitti”. Acest lucru înseamnă că elevii care învață în această clădire, aproximativ 300, trebuie relocați, iar până se găsește o soluție, să deruleze cursuri online.

„Avem o problemă în Timișoara. Un liceu din cele cotate ca fiind liceele mari din Timișoara a fost găsit în cursul zilei de astăzi (luni, 27 februarie – n.r) ca având o clădire care se încadrează în clasa de risc seismic I. Este vorba despre liceul Economic Francesco Niti”, a declarat Ritivoiu.

Cu această ocazie, prefectul a ținut să critice Primăria Timișoara care, nu demult, anunța că nicio școală din Timișoara nu are vreo clădire în această situație. „Primăria Timișoara a trimis cu adresa 4106/17.02.2023 o adresă către Instituția Prefectului, în care ne comunică cum că niciuna dintre expertizele prezentate nu a încadrat imobilele expertizate în risc seismic I și ne dă o listă cu clădirile aflate în risc seismic II și III și cu adresele de rigoare. Totul bine, am comunicat la București, am comunicat la Ministerul Educației acest lucru, pentru ca în dimineața asta, constatăm cu stupoare că există o școală, acest liceu, care are o clădire expertizată în clasa I ca risc seismic”, a completat acesta.

Astfel, conform raportului din martie 2021, corpul A al liceului ar fi cel aflat în clasa de risc seismic I. Drept urmare, începând de marți, 28 februarie, elevii care învățau aici ar urma să treacă la cursuri online. Vorbim de aproximativ 300 de elevi din zece clase.

„De mâine vor intra în online și speranța noastră este ca cel târziu de săptămâna viitoare să se întoarcă la școală cu program chiar dacă de după-masă. Siguranța copiilor este mai importantă decât orice și regretăm în mod special incovenientul la care sunt supuși și faptul că poate vor fi nevoiți să facă școală cine-știe-unde, de după-masă. Dar nu putem lăsa copii să învețe într-o clădire cu risc seismic I. Vreau să atrag atenția, în modul cel mai serios cu putință, Primăriei Timișoara, să conștientizeze prioritățile, să nu se joace cu siguranța copiilor și să facă de urgență o analiză la nivelul fiecărei unități școlare de pe raza municipiului”, a încheiat prefectul.

Vă amintim că în urmă cu o săptămână, o altă școală din Timișoara, Școala Gimnazială nr. 1, apărea pe lista cu clădiri în clasa de risc seismic I publicată de Ministerul Educației. Atunci, reprezentanții primăriei răspunseseră că este o greșeală. Potrivit legii, din clasa de risc seismic „RsI” fac parte „clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime”.

După nici o oră de la declarația prefectului Mihai Ritivoiu, a oferit un punct de vedere și viceprimarul Ruben Lațcău. Pe scurt, acesta se leagă mai mult de problemele „de sistem” ignorate de guvern. În acest caz, în opinia lui Lațcău, problema ar fi că ordonanța de urgență propusă de guvern încă nu există.

„Ordonanța de urgență încă nu am văzut-o, auzim doar zvonuri că guvernul vrea să o dea, vizavi de școlile din clasa de risc seismic I. (…) Realitatea este că trăim într-un stat în care guvernul ia decizii butaforice, absurde, de la o zi la alta, fără să aibă în vedere sau fără să conștientizeze de fapt problemele de sistem din întreaga țară. Avem o singură școală în acest sistem în vestul țării pentru că probabil avem o singură expertiză făcută pe bune în ultimii ani de zile. Dacă ar fi să facem expertize reale în toate școlile din țară, probabil ar fi dramatic. E clar că și această măsură pe care guvernul vrea să o dea (…) are un singur scop: ca cei de la București să își acopere fundul de orice formă de responsabilitate”, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.

Acesta a mai spus că Liceul Economic „F.S. Nitti” urma să fie reabilitat oricum, de unde și expertiza citată de prefect. La modul general, Lațcău s-a lăudat cu faptul că în acest an, Primăria Timișoara a bugetat 150 de milioane de lei pentru investiții în școli. În final, acesta a spus că se bucură că, de această dată, elevii pot trece la cursuri online și speră că se va putea întâmpla același lucru și când vor porni lucrările. Atunci când au început lucrările la „Ungureanu”, s-a plâns viceprimarul, inspectoratul nu a permis desfășurarea cursurilor online.

UPDATE: Inspectoratul Școlar Județean Timiș aduce clarificări, cu privire la corpul A de clădire din cadrul Colegiului Economic ”F. S. Nitti” Timișoara, care se încadrează în clasa de risc seismic 1. De asemenea, susține că elevii vor trece în online.

”În urma evenimentelor seismice care au avut loc zilele trecute, la nivelul unităților de învățământ din județul Timiș, s-a realizat o analiză a clădirilor din punctul de vedere al riscului seismic pe care îl comportă, așa cum deja ISJ a informat opinia publică. În ceea ce privește corpul A de clădire din cadrul Colegiului Economic ”F. S. Nitti” Timișoara, vă informăm că acesta se încadrează în clasa de risc seismic 1. În urma consultărilor cu conducerea unității de învățământ și cu Primăria Timișoara, s-a decis ca, din 28.02.2023, toate cele nouă clase de elevi care își desfășurau aici activitatea, să treacă în sistem de predare on-line, urmând ca, în acest interval de timp, conducerea unității de învățământ să reorganizeze activitatea, astfel încât să se lucreze în două schimburi. Dacă, totuși, această soluție se dovedește a fi nefezabilă, clasele respective își vor desfășura activitatea, temporar, la Școala Gimnazială nr. 12, Timișoara, grație conlucrării conducerii celor două instituții de învățământ”, a explicat prof. Aura Danielescu, inspector șef al ISJ Timiș, luni 27 februarie.

