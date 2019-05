Candidaţii Alianţei 2020 USR Plus au ajuns în faţa timişorenilor pe muzică rock

Simpatizanţii Alianţei 2020 USR Plus din vestul României au făcut cunoştinţă cu oamenii noi care alcătuiesc lista cu care organizaţia va cere voturile pentru parlamentul de la Bruxelles, la Timişoara, într-un cadru inedit. Adunarea electorală a început şi s-a terminat cu câte un concert al celor de la Omul cu Şobolani. Cu deputatul USR de Timiş, Cătălin Drulă, respectiv fostul ministru al Sănătăţii tehnocrat, Vlad Voiculescu au condus întâlnirea, una în care planurile prezentate de cele două organizaţii politice aflate în alianţă s-au referit la o perioadă mult mai lungă, una în care alianţa va ajunge la putere în România. Show-ul electoral a fost condimentat cu cântarea celor de la Omul cu Şobolani, formaţia care se află alături de formaţiune, sub sloganul „Fără hoţie ajungem departe”.

„Aşa arată un miting pe bune, un miting cu oameni buni. Noi nu golim instituţiile publice, ca să îi aducem pe oameni la miting, nu avem nevoie de jandarmi sau garduri de protecţie”, a spus deputatul USR de Timiş, Cătălin Drulă. Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătăţii, a vorbit despre Proclamaţia de la Timişoara şi despre importanţa pe care Punctul 8 l-ar fi putut avea asupra vieţii politice româneşti: „Acum 30 de ani, aici la Timişoara începea drumul României către Europa. La câteva luni de la Revoluţie, puterea era confiscată de comunişti din rândurile 2 şi 3. În 1990, aici în centrul Timişoara se citea Proclamaţia de la Timişoara. Primul punct spunea că Revoluţia nu a fost doar anticeauşistă ci profund anticomunistă”.

Dan Barna, liderul USR, a vorbit, la rândul său, despre Proclamaţia de la Timişoara, ca un suport pentru sloganul „Fără penali”, promovat de organizaţia politică. „Timişoara este simbolul democraţiei româneşti, pentrru că în 1989 aici a fost început drumul spre democraţie. Dar acum trebuie să pornim o nouă revoluţie şi, da, suntem aici. Gândiţi-vă cum ar fi fost dacă ar fi fost aplicat punctul 8 al Proclamaţiei de la Timişoara. Noi vrem politică fără penali. Vrem să ne asigurăm că generaţiilor viitoare nu le va fi furat viitorul. Alianţa USR Plus s-a născut pentru că oamenii adevăraţi trebuie să aibă o alternativă pentru a se putea lupta cu PSD. Suntem mulţi, 500.000 am semnat pentru USR Plus, am fost un milion care au semnat pentru politica fără penali. Ce au făcut pe 10 august? Ne-au gazat! Au scos coduri penale în Parlament, ca să îl scoată din puşcărie pe Dragnea”, a spus Barna în discursul său politic.

Fostul prim-ministru, Dacian Cioloş, liderul Plus, a vorbit extrem de mult despre funcţia de preşedinte a României, a cerut reforma accentuată a modului de a face politică şi a vorbit despre impunerea acestor modificări prin intermediul Constituţiei. De asemenea, deşi nu nominalizat cu numele, dar vizat de discurs, preşedintele Klaus Iohannis a fost numit ca fiind unul fără soluţii, care ar fi trebuit să-şi asume numirea în guvern a „marionetelor lui Dragnea

„Timişoara este simbolul redobândirii libertăţii noastre. Vom fi mândri atunci când nu vom mai accepta sărăcia ca politică de stat. Vom fi mândri atunci când nu vom mai accepta ca România să fie săracă. E timpul să recunoaştem că statul român nu funcţionează cum trebuie, cu un parlament corupt şi un preşedinte fără soluţii. Vom face o reformă constituţională profundă atunci când vom veni la guvernare şi în parlament. Vom interzice prin constituţie infractorilor să ocupe funcţii publice, trebuie să luăm demnitarilor scutul imunităţii de după care îşi bat joc de justiţie. Vom crea şi mecanismele dizolvării parlamentului, atunci când e cazul. Pur şi simplu ne trezim că în fruntea guvernului ajunge cine nu trebuie şi nu avem ce face. Viitoarea Constituție trebuie să precizeze clar o responsabilizare a guvernării. Președintele și guvernul trebuie să lucreze împreună, dar pentru aceasta președintele țării trebuie să-și asume decizii. Dacă nominalizezi în fruntea Guvernului toate marionetele unuia ca Dragnea, tu ca președinte trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru nominalizare” a anunţat Cioloş.

