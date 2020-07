Candidatul PNL la funcția de primar la Dumbrăvița încalcă ostentativ respectarea restricțiilor Covid-19, în… scop electoral

Dupa ce a provocat o serie de demisii la varful filialei PNL Giroc, intrucat organizatia liberala nu a sustinut cum trebuie interesele sale imobiliare din zona, fostul vames Sorin Dragoi arata ca legile nu inseamna nimic pentru el.

O dispensa acordata de catre Nicolae Robu, presedintele PNL Timis, amicului sau mason Sorin Dragoi – aruncarea in lupta electorala pentru cucerirea unei primarii, la nici doi ani de la intrarea in politica -, care este criticata, pe la colturile sedintelor de partid, de catre membrii cu state vechi in PNL Dumbravita.

Totusi, pentru a recupera deficitul de popularitate in comuna, in comparatie cu gospodarul Victor Malac, fostul vames de la Otopeni nu se abtine de la cele mai nastrusnice idei de promovare, cum a fost si campania de selfi-uri pe la portile institutiilor publice din localitate, unde a simulat o falsa donatie de masti de protectie.

Sorin Dragoi, ignorand toate restrictiile impuse de Covid-19, a vrut sa arate comunitatii, electoratului, ca este extrem de cunoscut si de iubit in mediul juvenil din Dumbravita, afisandu-si pe Facebook zeci de poze cu grupuri de tineri, prin care instiga la ignorarea totala a pandemiei si a regulilor de distantare sociala.

Un contrast izbitor cu colegii sai de partid, Marilen Pirtea, rectorul Universitatii de Vest din Timisoara, si Marin Popescu, inspectorul scolar general al ISJ Timis, care, in cadrul unei intalniri festive, unde au fost premiati liceenii de 10 ai judetului, au purtat masti de protectie si, dupa cum se vede si in fotografiile de la eveniment, au pastrat o distanta care sa evite eventuala transmitere al noului coronavirus.

Sorin Dragoi a fost ”iertat” de politistii de la IPJ Timis și nu va fi amendat pentru nerespectarea restrictiilor Covid-19, desi acesta apare in fotografii electorale in care nu respecta distantarea fizica.

“La data de 28 iunie a fost organizat un eveniment in parcarea Salii Polivalente din localitatea Dumbravita ce a constat in vizionarea unui film din autoturisme. Cu privire la fotografia in care apar mai putin de 20 de persoane, facem mentiunea ca acestea se aflau in aer liber nefiind incalcate prevederile legale in vigoare”, a anuntat IPJ Timis.

Aceasta in ciuda Hotararii Guvernului Romaniei nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, în care, la art. 2, (al.1) se precizeaza: “In interiorul localitatilor se interzic circulatia persoanelor in grupuri pietonale mai mari de 6 persoane, care nu apartin aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri”. De asemenea, in cazul in care se formeaza grupuri de pana la 50 de persoane, cum permite legea, este obligatorie pastrarea unei distante de minimum 2 metri unul de celalalt.

De altfel, in fotografiile electorale postate de Sorin Dragoi pe Facebook, distantarea sociala este o restrictie incalcata ostentativ, dar… electoral.

