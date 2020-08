Candidatul PNL Timiș la Primăria Dumbrăvița, amendat cu 2.000 de lei de poliția locală și obligat să-și dea jos mai multe bannere ilegale

Fostul consilier al primarului Nicolae Robu Sorin Dragoi, candidatul PNL Timis la Primaria Dumbravita, a transformat competitia electorala intr-o serie de ilegalitati.

Desi legislatia locala sunt clara, in sensul ca fiecare formatiune politica are dreptul sa amplaseze pe domeniul public maxim 3 bannere electorale, dar niciunul pe drumul judetean care traverseaza comuna, Sorin Dragoi si-a postat figura increzatoare in mai multe locuri publice din Dumbravita, fara ca sa faca minimul efort sa ceara autorizatii in acest sens.

Fostul vames, convins ca, atunci cand ai milioane de euro, cu care cumperi cazinouri sau alte afaceri locale, esti deasupra regulilor electorale, Sorin Dragoi a refuzat invitatia politistilor locali de a-si demonta bannerele ilegale. O atitudine in consens cu arogantele milionarilor de tranzitie – nu aveti voi atatea amenzi, cate pot plati eu.

“A fost amendat cu 2.000 de lei si i s-a pus in vedere sa demonteze banerele neautorizate in termen de 24 de ore. A transmis ca nu da jos bannerele si ca asteapta sa fie amendat, in continuare. Vom sesiza Biroul Electoral Judetean, urmand ca, zilele viitoare, bannerele neutorizate sa fie date jos pe cheltuiala candidatului. Daca in precampania pentru functia de primar se comporta in acest mod discretionar, fara a tine cont de lege, ce se va intampla daca va ajunge sa conduca Dumbravita?”, se intreaba retoric unul dintre angajatii Primariei Dumbravita.

Sorin Dragoi beneficiaza de sustinerea liderului PNL Timis, Nicolae Robu, care nu indrazneste sa-i cenzureze atitudinea de mare vataf din sudul tarii, venit in Timisoara cu milioane de euro la purtator, bani castigati dintr-o strategica functie de vames pe aeroportul Cargo Otopeni.

