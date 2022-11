Canon închiriază o suprafață importantă în ISHO Offices din Timișoara

Canon, companie lider mondial în imagistica digitală, imprimare industrială și servicii de afaceri colaborative își relochează, începând cu această toamnă, centrul de dezvoltare din Timișoara în ISHO Offices. Biroul Canon din Timișoara va ocupa o suprafață de 2.500 mp. Anunțul vine la scurt timp după ce o altă companie inovativă japoneză, Omron, a ales ISHO Offices ca destinație pentru spațiile sale de lucru.

Canon este leader global în inovație în domeniul imagisticii digitale, dezvoltă o tehnologie cu aplicabilitate largă atât în mediul de business cât și în cel al vieții private. Din 2005, Centrul de Cercetare și Dezvoltare Software din Timișoara este unul dintre jucători importanți pe piața locală de software, având în prezent aproape 200 de angajați. Biroul din vestul țării face parte dintr-o structură globală prezentă pe toate continentele, iar activitatea desfășurată în Timișoara va fi orientată în principal pe dezvoltarea de soluții inovative. Investiția va genera și un număr de locuri de muncă cu specializare ridicată.

“Timișoara este un oraș atractiv, un hub de talente pentru domeniile cu specializare ridicată. La Canon Production Printing creăm lucruri pe care nu le-ați văzut niciodată până acum. Și avem o istorie lungă de inovații pentru a dovedi acest lucru. Inovații aplicate în managementul documentelor, procese de afaceri, arte grafice, tipărire industrială și chiar conservarea artelor plastice. Dorim să continuăm să atragem profesioniști pasionați de tehnologia avansată. ISHO Offices, prin ecosistemul create aici, poate contribui la crearea unui mediu de lucru colaborativ și creativ, care oferă cele mai bune condiții” declară Irene de Kiewit – General Manager Canon Production Printing Romania. „Noile birouri au fost amenajate pentru desfășurarea activității în sistem hibrid și includ numeroase spații de discuții și întâlniri, zone de relaxare și jocuri, locuri de luat masa moderne. Am pus tehnologia în prim plan întrucât dorim să facilităm conexiunea între colegii din Timișoara și cei din alte locații, dar și cu cei care lucreaza de acasă, asa că am dotat salile de conferință cu ecrane și camere video noi. Tot în contextual schimbărilor care au avut loc în modul de lucru, am introdus Phone boots si locuri pentru Focused work. Birourile individuale nu le-am mai considerat necesare asa ca am optimizat utilizarea spațiului prin amenajarea unor spații de relaxare si de ‘birou informal’ unde poți lucra din confortul unei canapele sau al unui fotoliu. Și pentru a completa în mod plăcut spațiul, adăugăm numeroase plante verzi”, completează Irene de Kiewit.

“Canon este una din cele mai inovative companii prezente în Timișoara. Suntem încântați să atragem și să găzduim astfel de companii și să vedem cum se formează un adevărat ecosistem al companiilor creative și inovative din Timișoara la ISHO Offices. Prin mixul de servicii pe care l-am creat și pe care vom continua să îl dezvoltăm, intenționăm să oferim cel mai bun mediu de lucru, cu condiții excelente, la cele mai înalte standarde. Prin atmosfera pe care o creăm contribuim direct la performanța, creativitatea, dar și starea de bine a angajaților” afirmă Ovidiu Șandor, dezvoltatorul proiectului ISHO.

ISHO a devenit deja un loc de referință pentru zona centrală a Timișoarei atât prin componenta office, cât și prin cea rezidențială. ISHO se va concentra în continuare pe dezvoltarea mixului de servicii, urmărind atragerea celor mai bune concepte din piață. Curând, va fi inaugurat noul restaurant Stradale și cafeneaua de specialitate Mitzu din același lanț condus de Chef Foa, care se alătură altor servicii precum brutăria artizanală Prospero, Mega Image, Regina Maria, Otp Bank etc. Vor fi reluate lucrările de construcție la hotelul Radisson Blu și configurată zonă pietonală amplă, spații verzi și de relaxare și servicii diverse pentru cei aproximativ 5.000 de angajați și rezidenții celor peste 1.200 de apartamente din cartier.

