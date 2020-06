Cantități impresionante de precipitații, și în a doua jumătate a săptămânii, în vestul țării

Administrația Națională de Meteorologie arată, în buletinul de prognoză din 18 iunie, că și pe sfârșit de săptămână vor exista precipitații în vestul țării. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină.

Joi, în Timiș, cantitățile de apă cumulate pot depăși local 25-30 l/mp, iar izolat chiar și 40 – 50 l/mp.În următoarele zile, pentru regiunea Banat – Crișana, meteorologii prevăd aceleași condiții meteo, cu mențiunea că instabilitatea atmosferică se va diminua începând de la mijlocul săptămânii viitoare.

În privința temperaturilor, joi, în Timiș, maximele se vor situa între 21 și 23oC, iar în următoarele zile, în regiunea Banat – Crișana, ajung și la 26oC. Minimele, în cursul nopții de joi spre vineri, se vor situa între 15 și 18oC, pentru ca în următoarele să scadă sub 16oC.

Anunțul ANM Banat – Crișana:

„Timpul probabil pentru intervalul: 18.06.2020 ora 0900 – 19.06.2020 ora 0900, pentru judeţul Timiș:

Vremea se va menține în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări accentuate. Pe arii extinse vor fi averse și cu caracter torențial, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă cumulate vor depăși local 25…30 l/mp, izolat 40…50 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat.

Temperaturile maxime între 21 și 23oC

Temperaturile minime între 15 și 18oC

Timpul probabil pentru intervalul: 19.06.2020 ora 0900 – 20.06.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va menține în general instabilă, îndeosebi la deal și munte, unde pe arii relativ extinse vor fi averse și descărcări electrice. Cerul va fi mai mult noros. În zonele joase, precipitațiile vor fi locale. Izolat, în zona montană se vor mai cumula cantități de apă mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla în general moderat ziua, cu intensificări pe creste, apoi va diminua în intensitate.

Temperaturile maxime între 20 și 26oC

Temperaturile minime între 12 și 16oC

Timpul probabil pentru intervalul: 20.06.2020 ora 0900– 21.06.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi în general instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate. Pe arii extinse în Crișana și local în Banat vor fi averse și descărcări electrice. Izolat, se mai pot cumula cantități de apă mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări la munte și ziua în Banat.

Temperaturile maxime între 20 și 26oC

Temperaturile minime între 12 și 16oC

Timpul probabil pentru intervalul: 21.06.2020 ora 0900 – 22.06.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea va fi instabilă. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate. Local vor fi averse și descărcări electrice. Izolat, se mai pot cumula cantități de apă mai însemnate și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări în sudul Banatului.

Temperaturile maxime între 21 și 25oC

Temperaturile minime între 12 și 16oC

Tendinţaevoluţiei vremii pentru intervalul: 22.06.2020 ora 0900 – 25.06.2020 ora 0900, pentru zona Banat-Crişana:

Vremea se va încălzi iar instabilitatea atmosferică va rămâne temporar accentuată în prima parte a intervalului urmând să se diminueze spre sfârșit”.

