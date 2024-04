Caracatița Raed Arafat

Din nou scriu despre o întreagă încrengătură în epicentrul căreia se află Raed Arafat. Care nu este un oarecare. Am prezentat de curând o serie de dovezi care îl leagă de pregătirea sistematică, în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, a unor serii de absolvenți palestinieni, dintre care unii sunt dovediți Hamas, și am demonstrat modul în care Raed Arafat și-a folosit autoritatea, poziția de ministrul secretar de stat la Interne pentru a gira această situație anormală. Azi mă întorc la Arafat dintr-o altă direcție, încă și mai scandaloasă. Se numește SMURD.

Ce este SMURD? SMURD este cea mai gravă anomalie într-un stat care se pretinde a fi un stat de drept. Este, așa cum voi demonstra, una dintre cele mai elocvente dovezi ale putregaiului statului român, care nu are anticorpii necesari pentru a se apăra. Editorialul de ieri, consacrat între altele și unor complicități ale unor reprezentanți ai Antenei 3 cu Arafat și acțiunilor de culpabilizare a celor care au încercat să avertizeze opinia publică referitor la pericolul vaccinurilor anti-Covid și care în același timp denunțau și o serie de abuzuri împotriva populației, săvârșite de Raed Arafat și de alți reprezentanți ai statului, a determinat practic editorialul de azi. Deci SMURD reprezintă un caz extrem de rar întâlnit în lume. O situație cu totul și cu totul anormală, în care numele unei fundații este sinonim cu numele unei importante instituții publice. SMURD este în același timp – și asta este uluitor – și o fundație, deci o organizație privată deținută de câteva persoane, între care și jurnalistul Antenei 3 Radu Tudor, și avându-l la vârf pe Raed Arafat, și o instituție extrem de importantă destinată sănătății publice. Sistemul de urgențe SMURD. De ce această similitudine? În ce scop?

Finalitatea este de natură infracțională. La sfârșitul fiecărui an, societățile comerciale și în primul rând marile societăți deținute de statul român, după ce își fac bilanțul provizoriu, pot decide și decid ca o parte din profit, care altfel ar trebui impozitat de către stat, să fie destinată Fundației SMURD. Care adună sume colosale. Managerii societăților de stat, cei care iau respectiva decizie, au în vedere trei factori: 1). Sumele donate nu mai sunt impozitate și deci nu reprezintă nicio pierdere la nivelul societății; 2). Donațiile sunt pentru o cauză nobilă. Pentru întreg sistemul SMURD, de a cărui eficiență depinde salvarea a mii și zeci de mii de oameni; 3). În mintea acestor manageri, ei se pun bine și cu Ministerul de Interne, imaginându-și, cei mai mulți dintre ei, că donează indirect banii acestei instituții, care veghează la siguranța cetățeanului, și nu către o fundație particulară. Tot la sfârșitul fiecărui an, Fundația SMURD, care este non-profit, trebuie să cheltuie în mare viteză acești bani și atunci, în mod intenționat, sunt achiziționate bunuri la prețuri exagerat de mari, care apoi sunt donate SMURD-ului de stat. Beneficiarii acestor cheltuieli, vădit disproporționate față de valoarea bunurilor achiziționate, întorc o parte din diferență către „magicienii” SMURD-ului particular.

Și uite așa, fără a mai intra în alte detalii – presa de investigații le-a documentat pe larg și la timpul cuvenit vom reveni și noi asupra lor – avem schema unei caracatițe de tip infracțional pe cât de periculoase, pe atât de insolite. Și deloc întâmplător, așa cum voi mai avea ocazia să demonstrez, una dintre cele mai importante televiziuni de știri, Antena 3, s-a pus în mod constant, cu arme și bagaje, la dispoziția lui Raed Arafat, iar una dintre vedetele cele mai cunoscute ale acestei televiziuni, Radu Tudor, este chiar membru al board-ului SMURD.

