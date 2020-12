Caravana de Crăciun a Clubului Lions Timișoara Bastion a adus zâmbete şi bucurii pentru mai mulți copii defavorizați din județul Timiș

De 6 ani de zile Caravana de Crăciun a Clubului Lions Timișoara Bastion este unul din puţinele momente de zâmbete şi bucurii pentru mai mulți copii defavorizați din județul Timiș.

”Tocmai gândul la acești micuți, ne-a convins să mergem înainte cu proiectul chiar și într-un an zguduit de pandemia Covid19.

Am parcurs 468 de km pentru a aduce bucurie în sufletele a 57 de copii din 17 familii fără posibilități materiale. Fiecare dintre acești micuți au primit cutii de cadouri pline cu: rechizite, hăinuțe, obiecte de igienă, fructe, sucuri, jucării și multe dulciuri. În plus, pentru fiecare familie am pregătit pachete conținând alimente și produse de primă necesitate, ambalate cu grijă în cutii.

Anul acesta, respectând condițiile de distanțare socială, în locul unui convoi umanitar mare, ne-am împărți în mai multe mini-convoaie, iar beneficiarii ne-au așteptat cuminți, cu ochii fericiți abia ivindu-se de după măștile prea mari pentru chipurile lor micuțe”, spun reprezentanții Clubului Lions Timișoara Bastion.

Peste 2 tone de alimente au plecat spre familiile din Biled, Comloșu Mare, Diniaș, Iecea Mare, Jebel, Jimbolia, Liebling, Lugoj, Peciu Nou, Recaș, Sânnicolau Mare, Soca, Stamora Română, Șag și Șemlacu Mare.

Scopul caravanei, aflată la a 6-a ediție, a fost, ca în fiecare an de a ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie, la copiii din județul Timiș aflați în situații limită, adevărate triste poveşti de viaţă. Caravana este organizată în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș iar toți copiii și familiile acestora sunt sub atenta supraveghere a acestei instituții. Mulți dintre acești copii abandonează școala pentru că nu au rechizite și haine adecvate sezonului rece. Unul dintre obiectivele caravanei este de a preîntampina abandonul școlar din aceste cauze. Anul acesta, mai mult ca oricând, din cauza dificultăţilor financiare generate de situaţia pandemică, simţim nevoia crescândă de ajutor a acestor micuţi.

“Mă bucur nespus că în ciuda pandemei și a tot ce a rezultat din ea am reușit să nu rupem tradiția și să facem Caravana să se întâmple și de data asta. Consider că “tradițiile” sunt cele care țin comunitățile și grupurile împreună. Văzând bucuria pură și nevinovată de pe fețele micuților pe care i-am vizitat sunt extrem de mândru că am făcut o Caravană în pandemie împreună cu colegii mei. Chiar dacă, nu am fost cu toții împreună, chiar dacă nu am putut interacționa ca în alți ani cu beneficiarii, chiar dacă această Caravană nu a avut parte de “aventurile” altor ani, obiectivul nostru de a ajuta a fost îndeplinit. Pentru acest lucru le mulțumesc angajatilor din cadrul companiei Continental, a ONG-ului GRASP Copenhaga, colegilor Lions, prietenilor, cunoștințelor noastre pentru că au înțeles semnificația momentului și ne-au sprijint prin donații. Reușim să aducem în case și suflete spiritul Crăciunului și certitudinea că de sărbători aceşti copii şi familiile lor nu au fost uitați nici în acest an dificil. Mulțumiri speciale merg către angajații de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, care an de an, ne sprijină și ne însoțesc în Caravană! Toți putem ajuta. Cel mai simplu mod de a contribui este printr-o donație în bani pe site-ul nostru la adresa http://lionsbastion.ro/donatie.html “, a declarat Răzvan Jurca președintele Clubului Lions Timișoara Bastion.

Cei care doresc să sprijine această inițiativă și să afle mai multe pot accesa site-ul http://lionsbastion.ro/caravana/

Puteți vedea aici puteți un scurt clip despre ce înseamnă Caravana Lions Timișoara Bastion. ( https://www.youtube.com/watch?v=I111mIiB_jU

Comentarii

comentarii