Caravana Forța Antreprenorilor Români a AUR a ajuns la Timișoara

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) Timiș a găzduit, luni, 19 februarie, Caravana Forța Antreprenorilor Români, la Hotel Streliția din Timișoara, în prezența deputatului Ciprian Titi Stoica și al lui Mihai Negoescu, coordonatorul AUR Timiș.

Obiectivul este acela de a oferi un sprijin real și concret pentru aproximativ 3.000 de IMM-uri.

În cadrul evenimentului, au fost prezentate și soluțiile din Programul de Guvernare AUR dedicate mediului de afaceri și antreprenorilor români din toate sectoarele economice, oferind inclusiv îndrumare pentru facilitarea accesului companiilor la programele menționate.

Astfel, Caravana Forța Antreprenorilor a devenit cea mai mare platformă de sprijin a IMM-urilor și antreprenorilor români care doresc să acceseze fonduri europene și guvernamentale prin intermediul tuturor programelor de finanțare disponibile în anul 2024.

Cu acest prilej, Mihai Negoescu, coordonatorul AUR Timiș, a transmis două lucruri “care ar fi bine să se rețină”.

El a spus că reprezintă un antreprenor, iar motivul de bază pentru care a intrat să fac ceva în mișcarea AUR, acum patru ani de zile, a fost halul în care a fost tratat ca investitor de stat.

Negoescu a mai putut efectiv să suporte și să tacă. În fiecare lună, trebuie să plătească multe contribuții impozite și taxe către bugetul central din care se hrănește o mafie transpartinică.

El a mai spus că de 34 de ani, funcționează această mafie și banii se cheltuiesc din bugetul central de stat și se delapidează și din contribuțiile sociale de stat la nivel central, cât și la nivelul administrațiilor locale corupte.

“Metodele nu le mai spun fiindcă nu vreau să consum timpul dumneavoastră de valoros”, a spus Negoescu.

În al doilea rând, el a mai arătat că antreprenorii români, acum patru ani de zile au fost păcăliți.

“Toată această sevă, avântul tineresc, reprezintă o caracteristică a nației noastre. Avântul tineresc al antreprenorilor le-a fost canalizat către ceva ce s-a dovedit a fi o minciună. E vorba de USR. Au zis veniți la noi că facem noi o schimbare, după care s-au aliat cu categoria cu care am început”, a declarat coordonatorul AUR Timiș.

El a mai explicat că AUR vrea să arate oamenilor de afaceri din Timișoara și din România că locul în care se tratează corect resursele financiare ale antreprenorilor este această mișcare a unității românilor AUR.

“Avem oameni foarte bine pregătiți pe specialități la Ministerul Finanțelor la Ministerul Economiei. Avem oameni care într-adevăr știu ce trebuie să facă și care în primul rând nu vor fura, creând astfel o principală resursă investițională”, a concluzionat Mihai Negoescu, luni 19 februarie, la întâlnirea cu antreprenorii.

Parlamentarul Ciprian Titi Stoica a declarat că, de la 14 ani, de la începutul acelei economii sălbatice de piață a fost ajutorul părinților lui, care imediat după 1990, au plecat din fabricile comuniste și au început acel mic negoț.

El I-a ajutat în celebra piață ocico, apoi într-un centru comercial, în fiecare vacanță și în fiecare weekend când era liber la școală. El își ajuta părinții care lucrau 360 de zile pe an. Aveau o pauză numai de sărbătorile pascale și de iarnă. Apoi a ajuns să fie alungat de sistem în Marea Britanie, unde și acolo a avut o formă de antreprenoriat. A avut și o societate cu răspundere limitată, dar a fost și angajat. A ajuns să cunoască cât se poate de bine aspectele ce țin de business.

Titi Stoica a mai spus că, de obicei, politicienii vorbesc mult, prost și fără rost în fiecare seară la televizor.

“Știți foarte bine că nu au făcut nimic pentru mediu economic. Cred că știți asta cei care v-ați confruntat ani de zile cu neajunsurile și cu modificarea sistemului legislativ. Știți că nu au făcut nimic pentru capitalul autohton și că întreprinderile mici și mijlocii nu au fost deloc susținute. Ba dimpotrivă au fost vitregite de cele mai multe ori. Acum voi sunteți cei care puteți să vă implicați și prin experiența pe care o aveți să contribuiți la crearea unor reguli corecte pentru toată lumea pentru ca toți să prospere. Cred că acesta este și scopul acestei întâlniri ca decidenții politici să fie în contact cu direct și nemijlocit cu antreprenorii, astfel încât să putem ajunge ca pentru viitoarea guvernare să așternem pe hârtie norme legislative simple clare și utile antreprenorilor, mediului economic”, a concluzionat parlamentarul AUR Timiș.

Harry Ilan Laufer, fost ministru pentru mediu de afaceri comerț și antreprenoriat, a vorbit despre programul de guvernare AUR pentru mediul economic și a prezentat oferta de proiecte cu finanțare de la UE.

“Ceea ce vreau să spun este că se poate, depinde cât de mult ne dorim, cât de mult muncim, cât de mult ne implicăm și nu există o problemă fără rezolvare”, a fost mesajul profesionist al fostului ministru. El a mai arătat că România are probleme uriașe cu inflația și cu creșterea prețurilor care omoară economia. Avem dobânzi uriașe, avem un sistem de educație deficitar, avem probleme mari și cu sistemul de sănătate, dar pentru cei de la guvernare nu e nicio problemă.

Ilan Laufer a adăugat: “Din păcate, oamenii aceștia sunt rupți de realitate. Nu-și dai seama că românii nu mai suportă. Ne-au promis că nu vor crește taxele și impozitele, ne-au promis că nu vor elimina facilitățile fiscale foarte bune pentru IT și agricultură si pentru construcții, dar au fost eliminate. Ne-au promis că nu va crește TVA-ul dar toate cotele de TVA au crescut, iar noi antreprenorii, mediu privat, plătim toate aceste credite pe care le iau în numele nostru și ne datorează pe următorii 40 de ani. Am ajuns să plătim 8 miliarde de euro dobânzi de fiecare an. România se află într-o situație foarte complicată. Autoritățile încearcă să instaleze un fel de dictatură. Hai să fii tu președinte, apoi hai să fiu eu președinte și nu-i mai întrebăm pe români”.

Laufer a mai spus că AUR vrea să redea românilor ceea ce este al lor: un mediu de afaceri prietenos cu românii, dar e o luptă foarte complicată și greu de dus.

“S-au speriat pentru scorul mare pe care îl putem face la europarlamentare. S-ar fi schimbat întreaga scenă politică. Le este frică să nu le plece primarii sau consilieri și fac tot ce este posibil pentru a se îndrepta împotriva noastră, a AUR. Astfel, Ilan Laufer prezentat măsurile economice din programul de guvernare AUR și proiectele cu finanțare de la Uniunea Europeană. Programele care sunt pentru dezvoltarea IMM-urilor sunt extrem de importante și AUR prin această caravană vrea ca IMM-urile și antreprenorii români să înțeleagă de ce este important să facă aplicații de programe. E o chestiune care nu e chiar așa de simplă, dar nici complicată. Specialiștii de la AUR sunt pregătiți să ofere sprijin gratuit tuturor antreprenorilor care vor să aplice pe fonduri europene. În primul rând, AUR vrea să crească salariul minim brut gradual, până la 5000 RON. O măsură foarte necesară mai ales că în ultimii ani s-a distrus foarte mult puterea de cumpărare a românilor din cauza inflației galopante care a anihilat aproximativ 30% din puterea de cumpărare. AUR dorește scăderea taxării pentru salariu minim. În România este cea mai mare taxare pe salariul minim din Uniunea Europeană: 42%. Asta este o prioritate pentru AUR: să crească salariul minim brut și să rămână mai mulți bani în buzunarele oamenilor. O altă problemă cu care se confruntă mediu economic din România o reprezintă faptul că sunt peste 60 de instituții de control care vin și bat la ușa IMM-urilor și dau amenzi sau închid discreționar cum vor, iar la multinaționale nu au curajul să se ducă. AUR dorește ca instituțiile statului să nu mai poată să vină să bată la poarta firmelor decât maximă o dată pe an și atunci dacă au motiv.

“Trebuie să fim tratați în propria noastră țară așa cum sunt tratați străinii, nu mai rău”, a spus Laufer.

AUR vrea să simplifice fiscalitatea, ca să simplifice modul de lucru pentru antreprenori.

Toate companiile care au o cifră de afaceri până la 5 milioane € să plătească 2% impozit din cifra de afaceri, iar companiile care depășesc 5 milioane euro cifra de afaceri vor plăti 16% impozit pe profit, dar nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri.

De asemenea, AUR mai promovează în programul de guvernare imposibilitatea guvernului să schimbe Codul Fiscal cu cel puțin doi ani înainte.

În ultimii ani au fost 250 de schimbări la Codul Fiscal.

“Nimeni nu le poate să le citească și să le înțeleagă pe toate și să le aplice”, spune Laufer.

”O nouă propunere AUR este înființarea unui nou tip de microîntreprinderi ”SRL 01” denumită în mod generic. E o șansă pentru micile familii să se dezvolte în liniște și pace. Pentru asta trebuie să ai o cifră de afaceri de până la 100.000 € pe an. Firma nu va fi plătitoare de TVA și să aibă minim doi angajați. Dacă te încadrezi aici, zero controale din partea statului, numai în cazul în care există o plângere justificată. Va fi singură declarație fiscală pe an, așa cum este în alte țări dezvoltate. Vor fi zero taxe pe venit, 0 taxe pe dividende și acces permanent la banii din companie. Așa este și în alte state. Dacă se depășește acest plafon între 100.000 și 200.000 € va fi o taxare de 5% pe cifra de afaceri.

Este un proiect care ar ajuta foarte mulți oameni, ar încuraja să facă ce doresc cu banii lor.

În ceea ce privește agricultura și finanțarea pe subvenții, atât George Simion. cât și alți lideri din AUR susțin că e nevoie de o renegociere de subvenții la nivel de țară, fiindcă nu putem avea o concurență reală cu agricultorii din vest. Una dintre prioritățile majore ale programului de guvernare AUR este să încetăm să mai exportăm materie primă și să procesăm ceea ce producem în România pentru a duce plus valoare și asta înseamnă de la irigații, la colectare și stocare. Avem nevoie de un plan național în acest sens” – a concluzionat fostul ministru, Ilan Laufer.

