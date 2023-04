Caravană medicală, la azilul de noapte din Timișoara. 30 de medici oferă asistență oamenilor străzii

Caravana medicală „Împreună pentru Viață” , din nou alături de semenii vulnerabili. Medicii Spitalului Județean Timișoara se mobilizează pentru oamenii din azilul de noapte „Pater Jordan” din Timișoara.

Gestul lor celebrează și Ziua Mondială a Sănătății.

În anul 2018, profesorul Dorel Săndesc stabilea programul primei caravane medicale, echipă organizată, la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara de Asociația pentru ATI” Aurel Mogoșeanu”. La acea vreme, 30 de medici urcau spre Ineleț, un cătun izolat, undeva în Munții Cernei. Două zile, medicii au campat sau au dormit în mașini și au fost alături de oamenii locului. I-au consultat, au dăruit medicamente și orice ajutor de care aceștia au avut nevoie.

An de an, au mers apoi prin satele din Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Timiș, Sibiu și Vâlcea. În pandemie, echipa a devenit model inspirator pentru mulți medici din țară prin acțiunile de vaccinare intensivă în localitățile greu accesibile și prin maratonul vaccinării de la Timișoara. În luna aprilie 2023, caravana medicilor SCJUBPT se va afla în mijlocul comunităților din Delta Dunării și Săvârșin- Arad, cu aceeași nobilă intenție de a ajuta și de a îmbunătăți sănătatea semenilor.

În acest week-end, în ziua 7 aprilie, o echipă multidisciplinară de 30 de medici cu specialități diferite merg la Azilul de noapte „Pater Jordan” din Timișoara, un loc unde, de altfel, au oferit constant asistență medicală. Medici cu grade profesionale distincte, de la rezidenți la profesori, vor examina starea de sănătate a oamenilor din Azilul ce aparține Fundației Caritas și vor face recomandări pe cardiologie, medicină internă, pneumologie, neurologie, oftalmologie și endocrinologie.

Managerul SCJUBPT, profesorul Săndesc onorează astfel și invitația Ambasadei SUA și a American Councils for International Education, respectiv demersul acestora de a integra valorile voluntariatului și prieteniei, pe care le celebrează în luna aprilie, prin proiecte derulate în Romania. Conform American Councils, luna aprilie este luna voluntariatului, perioadă din an dedicată ajutorului necondiționat și faptelor bune făcute pentru ceilalți iar proiectul propus și organizațiilor medicale, se numește 4/4PentruPrieteni. Dincolo de simbolistica perioadei în care ne aflăm, medicii spun că își doresc foarte tare reclădirea comuniunii între pacienți și medici, afirmarea încrederii în actul medical și în buna intenție pe care orice medic o are pentru omul pe care îl îngrijește – a subliniat prof. Dorel Săndesc.

