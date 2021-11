Caritabil, în Caraș Severin, cu binecuvântarea ÎPSS Ioan, mitropolitul Banatului

Cu binecuvântarea ÎPSS Ioan, mitropolitul Banatului şi prin bunăvoinţa PS Lucian, episcopul Caransebeşului, a avut loc o acţiune cu scop caritabil în cătunele Dobraia şi Prisăcina, sate aparținătoare comunei Cornereva din judeţul Caraş – Severin.

Iniţiativa acestei campanii a aparţinut Asociaţiei Centrului Ortodox din cadrul Parohiei Ortodoxe Române „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj, reprezentată de preotul Cristian Cerbu- preşedintele asociaţiei, în parteneriat cu Şcoala specială „Alexandru Roşca” din Lugoj reprezentată de doamna Viorica Paraschivu în calitate de director al acestei instituţii. Ca voluntari au participat şi cadre didactice ale şcolii respective.

Ajutoarele oferite au constat în alimente neperisabile şi îmbrăcăminte, necesare traiului zilnic, locuitorii acestor cătune fiind lipsiţi de avantajele pe care le oferă unui trai obişnuit din vremurile noastre.

Ducerea la îndeplinire a acestei misiuni nu ar fi fost posibilă fără implicarea şi ajutorul lui Ion Talpeş, locuitor al satului Prisăcina şi promotor turistic al zonei, care a pus la dispoziţie două maşini de teren în vederea deplasării noastre la domiciliul localnicilor.

Emoțiile nu au întârziat să apară odată cu momentul în care am interacționat cu acei oameni simpli, majoritatea dintre ei fiind de vârsta a treia, însă de o frumuseţe la chip şi la suflet cum rar am întâlnit. Greutățile, neajunsurile dar şi simplitatea vieţii din trecut şi din prezent, au constituit pentru noi o pildă vie despre ceea ce înseamnă armonia deplină cu natura şi cu Dumnezeu. Mărturiile lor despre modul în care îşi duc povara anilor ne-au impresionat până la lacrimi, cuvintele „Dumnezeu”, „Domnul Iisus” sau „Maica Domnului” fiind mereu prezente pe buzele lor. Lumea în care se află şi din care am făcut şi noi parte preţ de câteva ceasuri, nu este cea pe care o cunoaştem. Abia când am plecat şi am coborât „la ale noastre” am realizat că am fost mai mult în cer decât pe pământ, unde am întâlnit oameni cu sufletele lipite de Dumnezeu.

De asemenea, am rămas profund impresionaţi de ospitalitatea de care au dat dovadă, fiind aşteptaţi şi primiţi cu foarte multă bucurie în suflet. Cu toate neajunsurile şi greutățile pe care le au, nu ne-au lăsat să ne întoarcem acasă fără să nu ne ofere, din agonisita lor, produse şi merinde strânse pentru următoarele luni de iarnă când, odată cu venirea zăpezii, chipurile acestor oameni nu mai pot fi zărite de către nimeni, până la sosirea primăverii când nămeţii încep să se topească – a explicat preotul Ciprian Cerbu.

