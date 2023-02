Carnagoiu pe drumul dintre Lugoj și Făget. Un șofer a intrat într-o turmă de oi

Un cioban din Manastiur a iesit, luni dimineata, cu oile la pasunat in apropierea drumului national care leaga Lugojul de Faget. La un moment dat, cand traversa drumul, o masina a intrat in plin in turma de mioare. In urma impactului deosebit de violent, 18 animale au murit, iar masina s-a rasturnat. Politistii au anuntat ca accidentul s-a petrecut intre Traian Vuia si Dumbrava.

La fata locului au fost trimise mai multe autospeciale de salvare, insa, din fericire nu au existat victime umane.

”În cursul acestei dimineţi, 06.02.2023, între localităţile Traian Vuia şi Dumbrava, din judeţul Timiş, s-a produs o tamponare: un autoturism a intrat în coliziune cu o turmă de ovine, rezultând decesul a aproximativ 18 ovine. Ciobanul a fost sancţionat contravenţional cu suma de 290 de lei, conform OUG 195/2002”, a transmis Inspectoratul de Poliţiei al judeţului Timiş.

