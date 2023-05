Carpathian Single Malt Whisky a sărbătorit un an de la dezvălurire în cadrul unui nou eveniment regional, în Banat

Carpathian Single Malt Whisky şi-a continuat călătoria în jurul României cu o nouă destinaţie: regiunea Banat, prilej pentru a sărbători şi a puncta cele mai importante realizări pe care le-a avut în primul an de la dezvăluire.

Alexandrion Group, producătorul Carpathian Single Malt Whisky, a organizat un eveniment la Timişoara, care a reunit pasionaţi de whisky, membri The Whisky Club şi Single Malt Society, autorităţi locale, parteneri de business şi profesionişti din diverse domenii de activitate. Oaspeţii au savurat primul whisky single malt produs în România, au stat de vorbă cu Master Distiller-ul Allan Anderson, căruia i-au pus întrebări despre procesul de producţie şi despre atributele care diferenţiază expresiile şi le conferă unicitate şi au aflat de la echipa Alexandrion Group care au fost momentele cheie pentru brand, anul acesta, dar şi care sunt obiectivele naţionale şi internaţionale pentru perioada următoare.

Dr. Nawaf Salameh, Preşedintele Fondator Alexandrion Group, a spus: „Banatul este o regiune cu mulţi pasionaţi de whisky, care au crezut în potenţialul acestui proiect şi au fost alături de noi de la început, dar, în acelaşi timp, aici sunt şi mulţi oameni deschişi să încerce un produs inovator, care a primit deja foarte multe aprecieri. Este o regiune în care avem o prezenţă puternică pe care continuăm să o dezvoltăm şi m-am bucurat că am putut aduce în capitala europeană a culturii un produs care a devenit un reper cultural pentru România, la doar un an de când a fost dezvăluit.

Îi mulţumesc directorului general al companiei noastre regionale, Alexandrion Wines & Spirits Banat, Ayoub Fouzi, pentru eforturi şi faptul că a făcut o prioritate din a comunica foarte bine pe toate canalele elementele de unicitate şi valoarea pe care o aduce acest whisky ţării noastre şi categoriei din care face parte. Le mulţumesc tuturor celor care şi-au dorit să aibă gama Carpathian Single Malt în locaţiile lor, susţinătorilor noştri din regiunea Banat şi oaspeţilor care au participat la eveniment şi ne-au oferit feedack preţios pentru următoarele etape de dezvoltare.”

Evenimentul s-a desfăşurat într-un cadru care, prin elementele de decor, a evocat identitatea vizuală, originile şi sursele de inspiraţie pentru Carpathian Single Malt Whisky: natura şi Munţii Carpaţi.

Evenimentul a fost, totodată, un bun prilej pentru a sărbători un an de când primul whisky single malt produs în România, a fost dezvăluit, într-o ediţie limitată, exclusivă, publicului internaţional.

„Acum câteva zile, de World Whisky Day, m-am gândit la anul acesta extraordinar, pe care l-am parcurs, în care am avut foarte multe realizări. Pe 25 mai 2022, când am organizat primul eveniment la Washington, Carpathian Single Malt Whisky avea 3 expresii, iar astăzi, gama include 13 expresii finisate în butoaie de vin din toată lumea: România, Franţa, Italia, Spania, Grecia, Cipru şi urmează multe alte expresii. La începutul acestui an am inaugurat o nouă distilerie performantă în incinta Distileriilor Alexandrion Saber 1789, situate în regiunea Dealu Mare, în inima Munţilor Carpaţi, care a crescut semnificativ capacitatea de producţie pentru primul whisky single malt din România.

Carpathian Single Malt a organizat evenimente de degustare şi a participat la târguri şi expoziţii internaţionale la Washington D.C., Londra, Nicosia, Atena and Oslo. Mai mult decât atât, a câştigat deja medalii la competiţii internaţionale, pe care le vom anunţa în curând. Avem distribuţie naţională, iar reţeaua de distribuţie internaţională se extinde treptat. Şi, unul dintre cele mai importante lucruri, este faptul că am cunoscut mulţi oameni care l-au degustat şi ne-au confirmat, de fiecare dată, că avem un produs cu un gust pe care atât cunoscătorii, cât şi cei care nu beau whisky în mod frecvent, îl iubesc. Carpathian Single Malt a reuşit să schimbe percepţii, mentalităţi şi să atragă noi adepţi în categoria single malt” a adăugat Dr. Nawaf Salameh.

Gama Carpathian Single Malt include 13 expresii: Fetească Neagră, Pinot Noir, Madeira, Chianti, Oloroso, Pedro Ximenez, Tawny Port, Burgundy, Cognac, Amarone, Ruby Port, Vradiano și Commandaria, cea din urmă fiind creată exclusiv pentru piețele din Cipru și Grecia.

Atributele celor 13 expresii – aspect, miros, gust, note finale – sunt prezentate detaliat pe website-ul www.carpathian-singlemalt.com.

Carpathian Single Malt este disponibil acum pentru consumatorii și cumpărătorii din România, ȋn varianta de 0,7 l, prin intermediul magazinului online www.iconicdrinks.shop, parte din Alexandrion Group și prin intermediul website-ului de brand www.carpathian-singlemalt.com . De asemenea, produsul poate fi achiziţionat și din magazine specializate, locaţii HoReCa și de retail, premium și poate fi comandat pe alte platforme de e-commerce specializate, din toată ţara.

Produs integral din ingrediente românești

Carpathian Single Malt este produs integral din orz românesc. Este distilat, maturat şi ȋmbuteliat la Distileriile Alexandrion Saber 1789, localizate ȋn Bucov, judeţul Prahova, ȋn apropierea Munţilor Carpaţi. Primul whisky single malt produs ȋn România are ȋn componenţa sa apă din dealurile subcarpatice, renumită pentru calităţile sale, are o culoare naturală, provenită din maturarea exclusivă ȋn butoaie, este realizat fără filtrare la rece pentru a reţine culoarea și aromele naturale şi are o concentraţie alcoolică de 46 %.

O altă premieră mondială, pe care Alexandrion Group o aduce ȋn această industrie, este faptul că acest whisky a fost maturat şi ȋn butoaie de vin românesc. Alexandrion Group devine, astfel, unul dintre puţinii producători din lume care folosesc butoaie de vin din cramele proprii pentru maturare.

Identitatea vizuală a Carpathian Single Malt a fost creată de agenţia franceză Appartement 103, parte din Marie Claire Group.

Master Distiller-ul Carpathian Single Malt este Allan Anderson, cu origini scoţiene şi irlandeze, care are 30 de ani de experienţă atât ȋn producţia de Scotch whisky (Loch Lomond, Whyte & Mackay, Aberargie), cât şi ȋn producţia de whiskey irlandez (The Great Northern Distillery).

