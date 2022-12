Cartea de Aur a Filarmonicii Banatul Timișoara a fost restaurată

Cartea de Aur , așa cum a fost ea denumită după înființarea Societății filarmonice (21 octombrie 1871), și în care se regăsesc semnăturile a sute de soliști și compozitori celebri, nobili ai acelor vremuri, dar și personalități contemporane marcante, a fost restaurată, căpătând, din nou, strălucirea de odinioară.

Timpul și-a lăsat adânc amprenta asupra prețioasei cărți-document istoric. Însă, cu priceperea și profesionalismul a două restauratoare ale Muzeului Național al Banatului din Timișoara, Cartea de Aur a fost readusă într-o stare impecabilă.

Sub atenta îngrijire și îndrumare a directorului interimar al departamentului – Floare Ghercia, care are o experiență de aproape 40 de ani în domeniu, Miruna Anda Rada a restaurat Cartea de Aur. A fost un proces complex și îndelungat, ce a necesitat dedicare, pricepere și atenție la detalii, și care s-a derulat pe parcursul a trei luni.

În semn de recunoștință, Filarmonica Banatul Timișoara le-a premiat pe cele două restauratoare de la Muzeul Național al Banatului.

Cartea de Aur are o însemnătate istorică inestimabilă pentru Filarmonica Banatul Timișoara, pentru regiune și pentru România, în general. Asta, datorită marilor muzicieni și melomami care au onorat invitația de a trece pragul instituției noastre începând cu secolul al XIX-lea. Printre aceștia se mumără violonistul PABLO DE SARASATE, Madrid (24 martie 1877), compozitorul JOHANNES BRAHMS, Viena și violonistul JOSEPH JOACHIM, Berlin (15 septembrie 1879), BÉLA BARTÓK, Viena (16 februarie 1906).

La venirea lui Brahms și a lui Joachim la Timișoara, presa vremii relata: „(…) de data aceasta nu este vorba de o afacere ci de concertul unor muzicieni care sunt niște stele pe firmamentul muzicii, Joseph Joachim fiind cel mai mare violonist, iar Brahms primul compozitor ale cărui compoziții sunt lipsite de supreficialitate și șarlatanii de viitor.”

Notabilă este una dintre scrierile lui Brahms către Clara Schumann despre impresiile poposirii pe meleagurile noastre, ceea ce a fost un bun prilej pentru o imensă publicitate făcută Societății filarmonice din Timișoara: „(…) Călătoria noastră a fost destul de drăguță și amuzantă. Pe o vreme splendidă, călătorind printr-o țară străină, deseori foarte interesantă și frumoasă, pe lângă aceasta să dai din când în când un concert și să bei cu toată lumea, așa se poate trăi! Astfel de turnee aș face de mai multe ori! Între concerte să ai timp să cunoști regiunea cu locuitorii ei… La gară ești așteptat de primar și directori, faci cunoștință cu lumea selectă și oamenii îți oferă numai bunătăți și te primesc cu deosebită ospitalitate. … Din păcate nu avem prea mult timp de poposit într-un singur loc.

Filarmonica Banatul Timișoara a avut deosebita onoare, la 27 aprilie 1997, atunci când Regele Mihai I al României, Regina Ana, Principesa Margareta și Radu Duda au semnat în Cartea de Aur.

După restaurare, Filarmonica Banatul Timișoara a reluat tradiția de a invita personalită importate care trec pragul instituției să semneze în Cartea de Aur. Astfel, cu ocazia revenirii în Timișoara, maestrul CRISTIAN MĂCALARU a făcut onoarea de a semna în Carte, după concertul susținut miercuri, 14 decembrie, pe scena Salii Capitol.

Dirijor principal al Orchestrei WDR Sinfonieorchester din Köln, Director artistic al Orchestrei Naționale a Franței, Director artistic al Festivalului Internațional „George Enescu”, Cristian Măcelaru a câștigat, în anul 2020, Premiul Grammy la categoria „Cea mai bună interpretare instrumentală solo” pentru albumul ce cuprinde lucrări de Wynton Marsalis, înregistrat alături de Orchestra Simfonică din Philadelphia, având-o ca solistă pe violonista Nicola Benedetti. Cariera de dirijor și-a început-o alături de Orchestra din Philadelphia, ansamblu pe care l-a condus începând cu anul 2010 de peste 100 de ori. Este recunoscut pe plan mondial drept unul din cei mai importanți dirijori ai generației sale, colaborând cu Orchestrele Simfonice din New York, San Francisco, Chicago, Cleveland, Houston, Baltimore, Los Angeles, Toronto, Seattle, Detroit, precum și cu Bayerischen Rundfunk Symphonieorchester, Royal Concertgebouw Orchestra, Staatskapelle Dresden, Gewandhausorchester Leipzig, Deutsches Symphonieorchester Berlin, City of Birmingham Symphony Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Hallé Orchestra, Vienna Radio Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony, São Paulo Symphony Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, City of Birmingham Orchestra, Hessischer Rundfunk Sinfonieorchester Frankfurt, Rotterdam Philharmonic, Orchestra Métropolitain din Montréal, Melbourne Symphony Orchestra, Romanian Chamber Orchestra sau Gothenburg Symphony Orchestra.

