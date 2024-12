Cartea regală de bucate, semnată de Majestatea Sa Margareta, în librăriile din Banat, înainte de Crăciun

În curând, Curtea Veche Publishing va lansa și va aduce în librăriile din Banat și din întreaga țară a doua ediție a Cărții regale de bucate, semnată de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României.

Prima ediție a volumului, publicată în anul 2010, s-a bucurat de un mare și constant succes de public. În preajma Crăciunului, amatorii artei culinare vor putea să se bucure de această nouă apariție editorială, în care textul și fotografiile sunt aduse la zi.

”Cartea regală de bucate” conţine de reţete culese de Principesa Margareta a României de la mătuşi, unchi şi veri din Familiile Regale ale lumii. Sunt prezentate atât reţete simple, cât şi reţete complexe – de la ouăle coapte în cartofi cu care îşi răsfăţa nepoţii regina Elena a României, la mâncarea de potârniche cu orez, reţetă trimisă Principesei de Principele Jean al Franţei şi soţia sa, Principesa Philomena.

“Cartea este un fel diferit de a cunoaşte Familiile Regale ale lumii”, mai spune Principesa Margareta a României. Reţetele din primul volum sunt recomandate special pentru această lucrare de Regele Mihai şi Regina Ana ai României, Regina Sofia a Spaniei, Regina Silvia a Suediei, Prinţul Charles, Principele Alexandru II şi Principesa Ecateria ai Iugoslaviei şi Serbiei, Principesa Astrid a Belgiei şi Arhiducele Lorenz al Austriei, Principele Jean al Franţei şi Principesa Philomena.

Dincolo de valoarea sa gastronomică, carte are şi o incontestabilă valoare istorică. Primul volum cuprinde amintirile din copilărie ale Principesei, vizitele în Familiile Regale, portrete ale membrilor Familiilor Regale şi experienţele culinare ale Principesei Margareta în ţările în care a trăit.

Principesa Margareta consideră că “a le oferi musafirilor tot ce este mai bun, mai preţios şi mai frumos este reflexul mândru al oricărei gazde, purtătoare de coroană regală sau nu, dar, atunci când ospitalitatea îmbracă veşmintele simbolice ale unei întregi naţiuni, istorii, culturi sau tradiţii, ea are un înţeles şi o însemnătate în plus. Ideea de a pune împreună reţete culinare, alături de poveşti cu oameni dragi, este plăcută şi amuzantă. Am făcut acest lucru cu pasiune, amintindu-mi o mulţime de detalii despre oameni pe care îi iubesc, îi admir sau cărora le port prietenie şi recunoştinţă”.

„Fiecare capitol cuprinde amintirile mele, detalii despre prietenia şi legătura noastră de rudenie, un crâmpei din lumea care ne uneşte, contextul cultural şi istoric în care familiile noastre au existat împreună, reţeta sau reţetele şi fotografii. Pentru fiecare dintre ele am cerut acordul verilor mei, cărora le-am scris scrisori detaliate, le-am cerut reţetele preferate şi fotografii, încercând să le insuflu entuziasmul meu pentru acest volum. Am folosit şi multe fotografii din arhiva mea. Cartea este un fel diferit de a cunoaşte Familiile Regale ale lumii. Sunt mândră de acest lucru. Şi sunt sigură că societatea românească are de câştigat din acest travaliu”, spune Custodele Coroanei României.

