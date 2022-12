Cartea zilei la Timișoara: ”Timișoara culturală în dosarele Securității”, autori Viorel Marineasa și regretatul Daniel Vighi

Cartea zilei la Timișoara este ”Continentul gri. Timișoara culturală în dosarele Securității”, amplă lucrare realizată de regretatul scriitor Daniel Vighi și de Viorel Marineasa, apărută la editura Ariergarda, 2022, și lansată, luni 12 decembrie, la librăria La două bufnițe.

Fragment: “D.V.: Am participat în urmă cu câțiva ani la un workshop la Palatul Parlamentului pentru cercetătorii de la CNSAS, am prezentat proiectul pe care îl avem în vedere de-a lungul cărții. Una dintre întrebări este legată de Revoluție, și anume de ce la Timișoara a izbucnit revoluția – am spus-o și public acolo -, de ce Timișoara, care nu este un oraș de anvergura Clujului și nici a Iașului, ma refer la oamenii de cultură, la dizidenți?

V.M.: …ca tradiție culturală…

D.V.: Exact! Așadar, de ce Timișoara și de aici totuși a pornit Revoluția? Poate să fie una din întrebări. Acuma, nu trebuie să ascundem nici faptul că am încercat și am pornit de la o idee relativ vagă la început, și metodologic, și ca perspectivă de cercetare, și ca potențial de evocare al cărții: Timișoara culturală în documentele Securității. Numai că ceea ce ne-am propus inițial a fost extrem de larg. Treptat, ajungând la studiul pe marginea dosarelor pe care le vom pune în evidență, vedem că problematica devine extrem de vastă și riscă să fie oarecum aridă, întrucât dosarele-obiectiv – cum se numesc – și dosarele-problemă care țin de ”viziunea” Securității asupra anumitor regiuni, asupra anumitor probleme, asupra anumitor orașe este destul de largă și înțesată de noul limbaj de lemn în care omenescul pe care noi îl urmărim se pierde de multe ori. Așa că am restrâns până am ajuns la ceea ce s-ar putea constitui într-un prim volum al nostru, în căutarea acestei stări a omenescului cultural, a vieții culturale din perspectiva ei umană, așa cum apare ea în notele informative. Trebuie să spunem de la capul locului că nu avem spirit revanșard, inchizitorial, că nu asta ne interesează.

V.M.: Nu, în nici un caz….”

