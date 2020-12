Cartierul ISHO va fi deservit de un important retailer ce va completa gama de servicii oferite cu un supermarket de mari dimensiuni

Mega Image alege cartierul ISHO pentru a-╚Öi extinde re╚Ťeaua ├«n zona de vest a ╚Ť─ârii ╚Öi preg─âte╚Öte inaugurarea unui magazin amplu care va deservi at├ót cartierul ISHO c├ót ╚Öi locuitorii din vecin─âtate cresc├ónd confortul din ├«ntreaga zon─â.

Noul spa╚Ťiu comercial va ocupa o suprafa╚Ť─â de 1.200 mp ╚Öi va fi amplasat la parterul cl─âdirii Parkside D din proiectul ISHO, av├ónd expunere direct─â la bulevardul Take Ionescu. ├Äntreaga suprafa╚Ť─â va fi preg─âtit─â ├«n jurul unui concept urban modern care s─â redea atmosfera ISHO, integr├ónd elemente moderne ╚Öi inovative specifice totodat─â brandului Mega Image. Noul Mega Image va fi complet func╚Ťional la finalul acestui an, chiar ├«nainte de darea complet─â ├«n folosin╚Ť─â a cl─âdirii D. Datorit─â amplas─ârii strategice ╚Öi accesului direct de la bulevard, noul Mega Image ISHO va deservi , totodat─â, cartierele Take Ionescu, Medicinei ╚Öi Tipografilor.

ÔÇťMega Image este un nou partener de anvergur─â care se al─âtur─â proiectului ISHO cu un concept unic pe care ni l-am dorit foarte mult ├«n cartierul pe care ├«l dezvolt─âm. Se ├«ncheag─â acel concept de via╚Ť─â urban─â pe care ni l-am imaginat, cu toate magazinele necesare vie╚Ťii de zi cu zi ╚Öi toate serviciile importante la ├«ndem├ón─â. Angaja╚Ťii care vor lucra ├«n cl─âdirile noastre, locuitorii ansamblului ISHO, dar ╚Öi timi╚Öorenii din zona ├«nvecinat─â se vor bucura de noua facilitate. ISHO nu ├«nseamn─â doar apartamente frumoase ╚Öi spa╚Ťii de lucru moderne, ci un cartier complet cu fiecare facilitate g├óndit─â la nivel de detaliu. De aceea, pentru noi este o prioritate s─â atragem cei mai buni furnizori pe fiecare domeniu pentru a oferi tot ceea ce este necesar pentru locuitorii ISHO, dar ╚Öi pentru cei care lucreaz─â aiciÔÇŁ, subliniaz─â Ovidiu ╚śandor, dezvoltatorul ISHO.

Noul Mega Image se al─âtur─â unui mix variat de servicii de cea mai ├«nalt─â calitate selectate de dezvoltatorul ISHO. Serviciile includ deja o brut─ârie Prospero, o farmacie Helpnet ╚Öi b─ânci precum Unicredit sau Raiffeisen Bank. ├Än acela╚Öi timp, zona pietonal─â a ansamblului va fi deservit─â de restaurante moderne, cafenele, terase ╚Öi alte spa╚Ťii de socializare ╚Öi relaxare. ISHO va oferi un centru de conferin╚Ťe performant care va atrage evenimentele de business importante din ora╚Ö, dar ╚Öi un spa╚Ťiu de co-work de tip hub pentru industriile creative. ├Än ISHO va func╚Ťiona ulterior o gr─âdini╚Ť─â ╚Öi un after-school. De asemenea, ├«n ansamblu a fost construit un spa╚Ťiu multifunc╚Ťional dedicat evenimentelor culturale, sociale, cu impact asupra vie╚Ťii ora╚Öului, spa╚Ťiu care va fi dat in curand in folosinta.

Cl─âdirea Parkside D, aflata in ultima etapa de finalizare, ├«n care va func╚Ťiona noul Mega Image va avea 20 de etaje ╚Öi va cuprinde 245 de apartamente. Etajele superioare sunt rezervate penthouse-urilor Supreme ╚Öi vor oferi o priveli╚Öte unic─â asupra ora╚Öului. Majoritatea apartamentelor au fost deja contractate, dar exist─â ├«n continuare cateva disponibilit─â╚Ťi.

