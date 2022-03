Casa Artelor Timișoara spune „Start!” anului cultural 2022 cu o poveste plastică aparte. Prima expoziție găzduită de galeria Pygmalion este „Historia Naturalis – A glimpse into the study of insects and birds”, un demers artistic semnat de Laura Duduleanu*.

„Cu profunde valențe inspirate din mediul înconjurător, expoziția Historia Naturalis – A glimpse into the study of insects and birds propune o cronică documentaristă prin intermediul căreia universul vizibilului se lasă descoperit și apoi definit odată cu imaginea artistică.

Lucrările evidențiază reprezentările vizuale ale anumitor specimene în arealul creației artistice și analizează trei etape ale actului creator – de la simpla curiozitate, la știință și până la valoarea pur estetică – din acest demers făcând parte observațiile efectuate în domeniul entomologiei și științelor naturii”, spune artista.

Vernisajul expoziției are loc vineri, 11 martie, de la ora 18.00. Expoziția stă pe simeze până în 4 aprilie. Ea poate fi vizitată după următorul orar: marți, miercuri, joi: 11.00 – 16.00, vineri: 11.00 – 18.00, sâmbătă: 13.00 – 20.00, duminică: 11.00 – 18.00, luni – închis.

Accesul în spațiile Casei Artelor este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2, respectiv persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 48 de ore. Măsura se aplică tuturor persoanelor cu vârsta peste 12 ani – explică Andreea Medinschi, DJPC Timiș.

Participarea publicului este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiilor, cu purtarea obligatorie a măștii de protecție.

Laura Duduleanu (n. 1983, Craiova) a absolvit studiile de licență în 2013 și pe cele de master în 2015, ambele în grafică, la Facultatea de Arte și Design din Timișoara, iar în 2019 a obținut doctoratul în arte vizuale. A participat în numeroase proiecte artistice, printre care menționăm: Juventus, Fundația Interart Triade, Timișoara; Pavilion Banat, eveniment colateral în cadrul Bienalei Art Encounters, Timișoara; Centenart – 100 de ani de identitate, București; Salonul Artelor Vizuale, Muzeul de Artă, Timișoara; Reflecții Vizuale, Teatrul Național din București, Concursul Internațional de Ilustrare a Științelor Naturii „IL·LUSTRACIÈNCIA”, Barcelona, Spania. În prezent trăiește și lucrează în Timișoara.

