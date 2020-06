Cât de contaminată este apa din satele din Timiș. Autoritățile țin aceste date secrete

Recorder.ro a realizat harta apei contaminate din satele României. Conform datelor obținute de jurnaliștii de la Recorder în peste 800 de comune curge apă nepotabilă fără ca oamenii să fie anunțați.

“Am hotărât să facem noi treaba autorităților și am solicitat DSP-urilor din fiecare județ să ne comunice rezultatele ultimelor seturi de analize efectuate la rețelele de apă din mediul rural. După o muncă de două luni, am centralizat rezultatele din 1.568 de localități de pe tot cuprinsul țării și am alcătuit o hartă cu toate informațiile, astfel încât fiecare cetățean să poată afla ce fel de apă consumă”, arată autorii analizei.

Rezultatele centralizate de Recorder arată 892 de comune în care s-au înregistrat depășiri la indicatori precum amoniu, nitriți sau bacterii de natură fecală. Este o situație extrem de gravă, care arată eșecul statului român într-una dintre cele mai importante misiuni stabilite prin Constituție: în loc să-și protejeze cetățenii, le pune sănătatea în pericol.

Harta conține rezultate din 1.568 comune și orașe mici, fără a cuprinde și informații despre calitatea apei din marile orașe.

Harta este împărțită în patru culori:

Roșu – localitățile în care analizele DSP au înregistrat depășiri la indicatorii de potabilitate stabiliți prin lege.

Albastru – localitățile în care analizele DSP nu au înregistrat depășiri la indicatorii de potabilitate stabiliți prin lege.

Alb – localitățile în care, potrivit răspunsurilor primite de la direcțiile de sănătate publică, nu există rețele de apă autorizate și monitorizate în 2019.

Negru – localitățile mai mari de 5.000 de locuitori pentru care nu avem date, întrucât am solicitat rezultatele analizelor numai din zonele de aprovizionare mici. Tot cu negru apar și câteva zeci de localități rurale, dar care sunt racordate la rețelele de apă ale unor orașe.

Harta interactivă o puteți găsi aici

