Cătălin Drulă iese la atac împotriva lui Alin Nica și acuză PNL pentru refuzul semnării unui parteneriat cu USR PLUS

Deputatul USR de Timiș, Cătălin Drulă, lansează un atac puternic la adresa lui Alin Nica și asupra PNL: ”Nu se mai poate așa. e de ajuns cu bătăia aceasta de joc față de timișoreni și timișeni”. El spune că Nica se îndreaptă spre o ”funcție” de baron local.

”E de neînțeles și inacceptabil refuzul domnului Alin Nica, președintele interimar PNL Timiș, de a încheia majorități stabile cu USR PLUS la Timișoara, la consiliul local și la Timiș, la consiliul județean. Sunt absolut dezamăgitoare tendințele de baron local care se pune pe sine înaintea interesului cetățenilor. Sunt oameni pe care îi respect în PNL Timiș și fac apel la ei, dar și la președintele PNL Orban, să pună piciorul în prag și să înceteze această mascaradă desfășurată de un singur om, îmbătat de putere. Au trecut aproape două luni de la alegeri. Părea o formalitate. USR PLUS și PNL pot forma majorități de peste 70% în cele două consilii. La oraș USR PLUS are scorul mai mare, iar la județ PNL. Niciunul din cele două partide nu are majoritate fără celălalt (la Timișoara USR PLUS a luat 41,41% din vot, la județ PNL a luat 35,5%)”, a anunțat Drulă.

El spune că acest parteneriat trebuia să fie doar o formalitate, iar numirea pe post de vice a câte unui reprezentant de la fiecare partid.

Primarul orașului este Dominic Fritz de la USR PLUS, președintele Consiliul Județean este același Alin Nica de la PNL. Situația este așadar în oglindă și pentru prima dată de mulți ani există premizele unei guvernări locale și județene cu majorități stabile, de dreapta. Ar fi trebuit să fie o formalitate. Fiecare din cele două instituții, Primăria și Consiliul Județean, are prin lege 2 poziții politice, executive, alese din rândul consilierilor: 2 viceprimari în cazul Timișoarei, 2 vicepreședinți la Consiliul Județean Timiș. E cel mai firesc lucru din lume ca pe cele două poziții să fie aleși consilieri din cele două partide: unul de la PNL și unul de la USR PLUS. Este procesul standard în orice formă de guvernare bazată pe o majoritate din mai multe partide”, mai subliniază Drulă.

Acuzele de baronizare se repetă: ”Modelul baronial: putere absolută. Foarte trist. Cred că România e sătulă de Arseni, de Oprișani și de alți jupâni de județ”. De asemenea, Cătălin Drulă spune că Nica nu vrea majorități cu USR PLUS, pentru că acest partid ar fi incomod.

”Așa că se pare că dl. Nica caută sprijin în altă parte, la cei 3 consilieri județeni de la PRO ROMANIA, cu care speră să formeze majoritatea. Dar asta, după alegerile din 6 decembrie, ca să NU RĂSPUNDĂ în fața alegătorilor pentru că le-a nesocotit votul de la locale. Acum trage de timp și numără zilele până în 6 decembrie. Au trecut aproape două luni de la locale. Avem o gravă criză de sănătate publică în desfășurare. Dar pentru unii tot jocurile politicianiste de tip vechi primează. Timișoara și Timișul au nevoie de majoritățile pentru care au votat în 27 septembrie. Oamenii au votat pentru modernizare, pentru altfel de administrație, pentru transparență, pentru competență, nu pentru baroniadă!”, a mai mențional Cătălin Drulă.

