Cătălin Olteanu, primul consilier personal al viceprimarului Cosmin Tabără. Începe lucrul de luni

Viceprimarul Cosmin Tabără a anunțat că și-a ales primul consilier personal: Cătălin Olteanu. Acesta, printre altele, a fost director al Retim, dar majoritatea carierei și-a petrecut-o în mediul privat. Tabără a anunțat că trebuie să se mai gândească cine va fi al doilea consilier, momentan având destule opțiuni.

„Despre consilierii personali: nu m-am grăbit să-mi iau. A fost și cu preluarea mandatului, dar am reușit să fac față și singur. Începând de luni, începe munca primul meu consilier personal, Cătălin Olteanu, care nu este membru al vreunui partid politic. Este un om foarte bine pregătit, a fost în funcții de conducere în societăți private, iar un an de zile – un an și jumătate a fost director la Retim”, l-a recomandat Cosmin Tabără pe primul să consilier personal.

Despre un al doilea consilier, tot viceprimarul a spus: „Încă stau și mă gândesc. Am câteva propuneri, foarte interesante toate. Voi alege un om foarte bun. Dacă vreau să îmi iau un consilier, vreau cel puțin să fie egal cu mine, dacă nu chiar mai bun decât mine”.

Comentarii

comentarii