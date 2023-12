Caz șocant, descoperit la Timișoara. Un fals doctor tratează pacienții cu medicamente furate din spitalul în care lucrează ca asistent șef

Caz grav, descoperit la Timișoara, după ce mai multe persoane au ajuns în camerele de gardă ale spitalelor. Medicii au fost șocați când bolnavii, unii dintre ei în stare gravă, au spus că au fost tratați de ”doctorul Ion Mocanu”. Cum nu cunoșteau nici un medic cu acest nume, medicii și pacienții au depus plângeri al DGA-SJA Timiș. Iar astfel a fost descoperit și faimosul medic. Ion Mocanu are legătură cu sistemul medical, fiind asistent șef principal în cadrul Policlinicii ORL din Timișoara. Această funcție nu îi dădea însă nici un drept să prescrie și să aplice tratamente medicale diferitelor persoane care apelau la el. Surse din cadrul Policlinicii ORL ne-au declarat că și în spital și-a construit o imagine de doctor. ”Era mereu bine îmbrăcat, dădea impresia că este un doctor, iar unii pacienți chiar așa îi spuneau”. În decursul mai multor ani și-a creat o adevărată rețea de ”pacienți” pe care îi trata. Tratamentele medicale se făceau fie la domiciliul său, fie la cel al pacienților. Au existat și situații în care a făcut perfuzii la locul de muncă al oamenilor.

”Am avut o criză renală, în urma căreia am ajuns la Urgențe. Cum tratamentul primit de la medic părea că nu își face efectul, printr-un cunoscut am luat legătura cu Ion Mocanu. A venit la mine la firmă, îmbrăcat în uniformă de doctor, cu o plasă cu medicamente. După trei zile de perfuzii i-am spus că mă simt mai rău. A spus că trebuie să-mi modifice dozajul. După alte șapte zile de tratament am ajuns la Urgențe, unde medicii adevărați m-au pus pe picioare. Am avut ceva suspiciuni când mi-a spus să nu arunc ambalajele și seringile la cosul de gunoi ci să le ascund. I-am plătit în total 2.000 de lei.”, ne-a declarat unul dintre ”pacienții” ”doctorului Mocanu”.

În urma perchezițiilor, polițiștii de la Direcția Generală Anticorupție au găsit la locuința falsului medic șase saci cu medicamente și dispozitive medicale. Există suspiciunea că acestea au fost furate din Clinica ORL. ”Medicul” avea și 5-6 pacienți pe zi. În total sunt audiate peste 30 de persoane, toate tratate de Ion Mocanu.

”Doctorul” Ion Mocanu este cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelătorie și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Mai grav este faptul că Ion Mocanu făcea același lucru și acum 10 ani. Și a supraviețuit în cadrul sistemului medical. În 2010, Jurnalul scria despre dezvăluirile fostul portar al Clinicii ORL Timișoara, Lucian Alămorean. Acesta spunea că profesorul Stan Cotulbea (fostul șef al Clinicii ORL) făcea zilnic între cinci şi şapte operaţii estetice de retuşare a nasului, sub diagnosticul fals de ”deviaţie de sept”. Pentru fiecare operație medicul lua între 200 și 400 de euro, iar apoi operaţia era acceptată şi decontată de Casa de Asigurări de Sănătate. ”Pentru mai multă siguranţă, profesorul foloseşte ca racolator de pacienţi pe asistentul medical care îi este şi rudă, şi consătean, amândoi provenind din comuna Unirea, judeţul Dolj. Acesta este Nelu Mocanu, omul care umblă îmbrăcat în uniformă de doctor şi nu poartă ecuson, tocmai pentru a nu i se cunoaşte numele şi adevărata meserie. El se recomandă drept medic, racolează pacienţi şi în multe cazuri este cel care ia banii în numele şefului”, scria Jurnalul.

