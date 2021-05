Caz şocant într-o localitate din vestul țării. Viceprimar PNL, acuzat că i-a rupt mâinile vecinului său şi i-a agresat mama

Viceprimar PNL, acuzat că i-a rupt mâinile vecinului său şi i-a agresat mama. Este vorba despre Tat Adrian-Florin, viceprimarul comunei Hăşmăgel. Vecinul său, Baciu Ioan-Mironel, spune că noua funcţie i-ar fi luat minţile, ajungând să se creadă stăpân pe drumul public.

Scandalul dintre viceprimarul şi vecinul său ar fi mai vechi, însă, odată cu noua funcţie, Tat Adrian-Florin şi-a fi pierdut minţile şi s-ar fi transformat într-un bătăuş. Baciu Mironel susţine că a fost snopit în bătaie de Tat Adrian Florin şi de tatăl acestuia pentru că şi-ar fi parcat maşina în faţa casei, pe drumul public.

Victima a povestit ce s-a întâmplat într-o intervenţie telefonică la România Tv.

„A fost o complicaţie la mana dreapta şi umărul dislocat. Povestea este mai veche. El este foarte arogant si foarte mândru de funcţia pe care o are. Acesta susţine ca drumul public este facut pe locul dansului. El spune ca nu este normal sa-mi parchez masina pe terenul lui.

Prima data s-a năpustit asupra mamei, apoi asupra mea. Asa comportament agresiv, nu-mi explic. Domnul vice a agresat-o pe mama, apoi pe mine, iar tatal lui m-a fugarit cu lopata.

În urmă cu ceva timp, a avut o discutie aprisa cu omul de serviciu de la primarie. Sunt martori care pot sa confirme că l-au învinetit pe umăr şi picior. A ajuns la spital”, a declarat victima la emisiunea.

De cealaltă parte, viceprimarul se apără şi spune că, de fapt, lucrurile au stat diferit. Acesta neagă toate acuzaţiile vecinului său şi spune că el a fost cel care a fost bătut până când a fost lăsat inconştient.

„Am fost agresat de această persoana. Mi-a lovit copilul de 14 ani, mie mi-a dat doi pumni. Am probe. Fractura de la mana dreapta a făcut-o după ce m-a lovit. Am cazut inconstient. Am ajuns la spital. Am certificat medico-legal, am toate documentele. Am incredere in justitie ca se va fce dreptate. Am depus plangere chiar in aceeasi zi. Domnul cu tatal lui au fugit”, a povestit viceprimarul la România Tv.

Vecinul viceprimarului PNL a povestit pe larg întreaga întâmplare jurnaliştilor de la criticarad.ro.

