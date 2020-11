Cazul cerbului bolnav l-a făcut pe primarul Timișoarei să ia decizia închiderii grădinii zoologice

Primarul Dominic Fritz a vorbit marți despre cerbul bolnav de la grădina zoologică din Timișoara, cel cu care au circulat, pe rețelele de socializare, mai multe fotografii. Dacă tot a abordat acest subiect, Fritz a prezentat și planurile sale, în general, pentru grădina zoologică. Momentan, până se vor găsi cele mai bune soluții, grădina zoologică se va închide.

„Situația de la Zoo nu este deloc acceptabilă. În grădina zoologică nu s-au mai făcut investiții de ani de zile, trăiește cumva pe un buget enorm de mic, la limită. Nu există un management profesionist și, bineînțeles, chiar dacă îngrijitorii se străduiesc, îngrijirea animalelor nu este la standarde europene. Uneori se văd și rezultate. Vă amintiți că acum o lună sau două, au fost omorâți cangurii din zoo, pentru că avem probleme cu paza”, a generalizat Fritz.

Concret, despre cazul cerbului vizibil slăbit, primarul a spus: „Acum avem acest cerb bolnav. Am trimis ieri veterinarul nostru și azi, am înțeles, este acolo un cabinet de medicină veterinară extern care a venit. Starea lui de sănătate nu este bună. Este pus sub supraveghere medicală. Diagnosticul specialiștilor este indigestie prin împăstare, adică s-a aglomerat hrană în stomac. Nu sunt veterinar, dar mă tem că pentru acest cerb speranțele nu sunt foarte mari. Subliniez că nu a fost o maltratare specifică aici, s-a îmbolnăvit deja de 2-3 săptămâni. Este foarte clar că situația la zoo nu poate să rămână așa cum este”.

Fritz a prezentat și planurile pentru grădina zoologice avute în vedere la acest moment: „Am avut mai multe discuții în aceste zile și o să discutăm în continuare, și în Consiliul Local. Am luat decizia să închidem grădina zoologică până când avem un concept de dezvoltare foarte clar, până facem niște investiții majore și până când putem să redeschidem ca o grădină zoologică educativă, în care conservarea și biodiversitatea sunt prioritare, nu divertismentul. Ne trebuie o grădină zoologică modernă, europeană, în care animalele și bunăstarea lor sunt pe primul loc”.

Până atunci, primarul va avea discuții cu conducerea grădinii zoologice și cu alți specialiști, pentru a vedea ce presupune efectiv această închidere, care animale vor putea fi avute în grijă în acest răstimp și care trebuie relocate. Fritz va apela inclusiv la primăriile orașelor înfrățite, atât pentru a găsi un adăpost pentru unele animale, cât timp va fi închis „zoo”-ul din Timișoara, dar și pentru găsirea unui concept de renovare a spațiului de lângă Pădurea Verde.

Renovarea grădinii zoologice, își dorește Fritz cel puțin, va fi gândită pentru a fi gata înainte de 2023. „Asta analizăm acum, nu vreau să iau decizii așa din burtă, facem o analiză care și cum va fi procesul și revenim cu informații”, a spus acesta. Ar fi posibilă inclusiv o extindere, dar, din nou, primarul nu promite nimic. „Tocmai de aceea o închidem, să dezvoltăm un concept integral. Bineînțeles că extinderea – acum că ne permite și situația – este o variantă, dar nu e o decizie pe care o ia primarul din burtă, ci o decizie luată după un lung proces de analiză și consultanță, în cadrul unei strategii coerente”, a mai spus edilul-șef al Timișoarei.

