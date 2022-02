Cazul tentativei de asasinat din Italia a interlopului timișorean Jean Crihan. Procurorii DIICOT l-au reținut pe pistolar și un complice

Dosarul tentativei de omor asupra interlopului timisorean Jean Sorin Crihan, 38 de ani, care exact in urma cu 8 ani, in 18 martie 2014, a fost ranit cu mai multe gloante pe terasa unui bar din nordul Italiei, a fost preluat de procurorii DIICOT – Structura Centrala, la cererea Parchetului General din Brescia.

“In urma corespondentei purtate cu autoritatile judiciare din Italia, la data de 26.11.2020 a fost inregistrata cererea de preluare a urmaririi penale formulata de Parchetul General din Brescia, Italia, privind procedura penala desfasurata in dosarul 5254/2014, pentru infractiunea de tentativa de omor, deoarece faptele investigate de autoritatile italiene sunt conexe cu cele care fac obiectul dosarului nostru cu numarul de mai sus”, se mentioneaza in referatul intocmit de DIICOT – Structura Centrala prin care s-a solicitat arestarea preventiva a unuia dintre participantii la tentativa de omor asupra interlopului Jean Crihan.

Este vorba despre Nisipasiu Florin Cristian, 36 de ani, din Craiova, recidivist, care este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si complicitate la omor calificat. Acest a fost retinut pentru 24 de ore, in 8 februarie 2022, iar Tribunalul Bucuresti a emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, care va expira in 10.03.2022. Foarte probabil, va fi prelungit…

Audiat de procurori, Nisipasiu a dezvaluit o serie de informatii, care, coroborate cu alte declaratii din dosar, au permis anchetatorilor sa contureze imprejurarile in care s-a produs tentativa de omor asupra interlopului din Timisoara. De altfel, Jean Crihan a pus la dispozitia organelor de politie judiciara un stick de memorie pe care au fost inregistrate discutiile purtate de acesta cu trei dintre cei care, potrivit procurorilor, ar fi pus la cale lichidarea sa fizica si incercau sa se disculpe.

“In cursul anului 2014, pe fondul refuzului partii vatamate Crihan Jean Sorin de a se asocia in activitatea infractionala cu numitul Huc Alin Ciprian si de a investi suma de 1 milion de euro intr-o afacere cu cocaina, ultimul mentionat, din razbunare, a initiat un grup infractional, pe care l-a constituit impreuna cu Nisipasiu Florin Cristian, Miclea Cosmin Ioan zis Ceaki, Flucsa Nicolae Sorin, grupa la care a aderat si inculpatul Aivanoaei Nicolae, in vederea suprimarii vietii partii vatamate Crihan Jean Sorin.

In cadrul grupului infractional, pentru aducerea la indeplinire a scopului acestuia, membrii lui au avut sarcini precise si au actionat in mod coordonat si premeditat in vederea suprimarii vietii partii vatamate”, sunt acuzatiile halucinante formulate de procurorii DIICOT – Structura Centrala in referatul de arestare.

Astfel, Alin Huc ar fi procurat un pistol marca Walther 75, iar Flucsa Sorin l-ar fi racolat pe inculpatul Aivanoaei Nicolae, pe care i l-a prezentat lui Alin Huc, care l-a determinat ca in schimbul unui autoturism Mercedes sa o ucida pe partea vatamata. Ulterior, Huc si Aivanoaie s-ar fi deplasat la Milano, la locuinta unui cetatean roman, cunoscut sub apelativul “Tarzan”, cu ajutorul caruia au improvizat un poligon, unde Aivanoaei Nicolae a fost instruit in manuirea armelor de foc.

In 17.04.2014, Huc Alin Ciprian, impreuna cu Nisipasiu Florin Cristian, Miclea Cosmin Ioan zis Ceaki, Flucsa Nicolae Sorin s-ar fi deplasat in localitatea Rivoltella din Desanzano del Garda, Brescia, unde aveau indicii ca partea vatamata se afla.

Dupa ce au stabilit faptul ca Jean Crihan frecventeaza o anumita cafenea, precum si ora la care obisnuia sa mearga acolo, l-au asteptat, iar in timp ce acesta parasea locatia si se indrepta spre autoturismul sau, Aivanoaei Nicolae “s-a indreptat spre partea vatamata si a executat asupra ei, in zona toracelui, mai multe focuri de arma”. Dupa ce Crihan s-a prabusit la pamant, agresorul a fost preluat de Nisipasiu si au fugit de la locul faptei.

In urma agresiunii prin impuscare, Jean Crihan a fost internat in spitalul din Brescia, in perioada 18.03.2014 – 21.03.2014, iar in 20.03.2014 a fost supus unei interventii chirurgicale de extractie a doua gloante, care au fost predate autoritatilor judiciare.

Autorul tentativei de omor, Aivanoaei Nicolae, este cercetat in stare de arest preventiv (mandat nr. 394/2021) pentru constituire a unui grup infractional organizat, tentativa de omor calificat, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si uz de arma fara drept.

“In prezent, suspectii Huc Alin si Flucsa Nicolae Sorin nu se afla pe teritoriul Romaniei, cel din urma fiind dat in urmarire internationala pentru executarea unei pedepse privative de libertate dispusa de catre o instanta nationala, pentru o infractiune contra vietii, acesta sustragandu-se executarii pedepsei”, mai spun procurorii.

Sursa: impactpress.ro

Comentarii

comentarii