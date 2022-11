CCIA Timis a lansat un proiect european de 1 milion de euro, de care vor beneficia 32 de IMM-uri si 304 angajati

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, in calitate de beneficiar, si S.C. Diacostampet SRL, partener, anunta inceperea Proiectului “Digitalizam Vestul” – POCU/860/3/12/143187, cofinantat prin Programul Operational Capital Uman, Componenta 1: Competente digitale pentru angajatii din IMM, Axa Prioritara 3: “Locuri de munca pentru toti”, Operatiunea: Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea a 32 intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice identificate conform SNC si in unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin analizarea posibilitatilor si potentialului de digitalizare a intreprinderilor, perspectivele de dezvoltare a acestora prin introducerea si integrarea tehnologiei digitale si determinarea pe aceasta baza a necesarului de formare profesionala in domeniul TIC, elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca si furnizarea serviciilor de formare profesionala, evaluarea si certificarea competentelor profesionale pentru 304 angajati, in scopul imbunatatirii cunostintelor si competentelor profesionale in domeniul alfabetizarii digitale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv Specific 1: Sprijinirea angajatilor din Regiunea Vest, prin furnizarea de programe de formare profesionala si programe de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, pentru 304 angajati, in domeniul alfabetizarii digitale si pentru dobandirea competentelor primare / avansate in domeniul TIC, in scopul imbunatatirii nivelului de cunostinte / competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC si SNCDI, interventie materializata pe parcursul a 15 luni;

Obiectiv Specific 2: Sprijinirea a 16 intreprinderi din Regiunea Vest care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, pentru analizarea posibilitatilor si potentialului de digitalizare a intreprinderilor, determinarea necesarului de formare profesionala in domeniul TIC si organizarea de programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale, interventie materializata pe parcursul a 15 luni;

Obiectiv Specific 3: Derularea unei campanii de constientizare a angajatorilor din Regiunea Vest, care isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau a angajatorilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta, privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua, activitate concretizata in informarea directa a 1200 angajatori si a 3600 angajati, interventie materializata pe perioada a 15 luni.

Grupul tinta este format din 304 angajati din IMM-uri cu activitate intr-unul din sectoarele economice identificate conform SNC si SNCDI (din care minim 10% angajati cu varsta peste 55 ani si minim 40% femei) care vor beneficia de programele de formare profesionala si din 32 de IMM-uri identificate conform SNC si SNCDI care vor beneficia de sprijin in dezvoltarea propriilor programe de formare.

Principalele rezultate vizate prin implementarea activitatilor proiectului:

1200 de angajatori de IMM-uri din sectoarele economice identificate conform SNC/SNCDI informati privind activitatile proiectului si posibilitatea dezvoltarii programelor de alfabetizare digitala a organizatiei;

3600 de angajati informati privind activitatile proiectului si posibilitatea dezvoltarii competentelor IT in sectoarele economice identificate conform SNC / SNCDI;

304 de persoane si 32 de IMM-uri recrutate pentru a beneficia de sprijin, din care 16 IMM-uri vor dezvolta programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale;

16 IMM-beneficiare ale unei Strategii de dezvoltare digitala;

16 IMM-uri beneficiare ale unei Strategii de reducere a emisiilor de CO2 si utilizare eficienta a energiei;

4 programe de formare a competentelor digitale furnizate;

20 de intalniri cu stakeholderii si mediul de afaceri;

6 seminarii cu tema ”Rolul actorilor economici din domeniul cercetarii-inovarii in salvarea mediului”;

16 buletine informative privind tranzitia catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon;

15 buletine informative privind digitalizarea intreprinderilor si perfectionarea angajatilor in domeniile TIC.

Beneficii directe aduse firmelor si angajatilor:

Munca mai eficienta – datorita digitalizarii, compania evolueaza iar activitatile sunt mai exacte, simple si se produc cu o viteza mult mai mare;

Inovarea este mai facila, mai usor de realizat;

Impartasirea unor cunostinte cu specialisti in domeniu;

Invatare activa (on the job);

Reducerea costurilor;

Grad de satisfactie mai mare – comunicarea fiind imbunatatita, munca devine mai simpla iar clientii isi primesc produsul sau serviciul mai rapid;

Scalarea afacerii – cresterea afacerii folosind cat mai putine resurse;

Analiza si un control mai usor de realizat asupra activitatilor;

Contactarea unor noi potentiali clienti este mult mai usoara datorita marketingului digital si utilizarii canalelor online care pot identifica si comunica publicului cine are cea mai mare nevoie de afacere.

Valoarea totala a proiectului: 4.819.007,40 lei, din care:

CCIA Timis: 2.819.422,36 lei

DIACOSTAMPET SRL: 1.999.585,04 lei

Valoarea nerambursabila: 4.719.028,17 lei

Contributie proprie : 99.979,23 lei

Durata proiectului: 15 luni (3 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023)

Contextul proiectului

Competentele digitale au devenit imperativ necesare oricarui proces de administrare, flux de productie sau flux de servicii, situatie regasita pe fondul cresterii in importanta a IT-ului, devenit o industrie transversala care afecteaza majoritatea sectoarelor economice, cu impact semnificativ asupra cresterii competitivitatii si productivitatii la locul de munca. In urmatorii ani, peste 90% din locurile de munca vor solicita ca cerinta obligatorie cunostintele digitale de baza.

Progresul tehnologic in domeniul digital are influenta asupra ocupatiilor existente pe piata muncii. In acest context, nevoia de calificare permanenta a angajatilor a devenit o variabila constanta la nivelul mediului de afaceri.

