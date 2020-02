CCIA Timiș continuă poveștile de succes ale firmelor înființate prin Proiectul SIA VEST

Bogdan RACZ / 35 ani / Timișoara

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, în calitate de partener lider al Proiectului „SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale”, continuă să sprijine și să monitorizeze activitatea start-up-urilor înființate în cadrul Proiectului.

În prezent, cele 24 de firme nou create au un număr total de 59 de angajați, iar valoarea totală a subvențiilor primite este de 3.496.143,01 lei (740.708,26 euro).

Prezentăm cititorilor interviul cu încă unul dintre beneficiarii finanțării nerambursabile, care de la începerea activității și primirea primei tranșe de finanțare a reușit să îndeplinească cu succes indicatorii din planul de afaceri selectat.

„În luna martie 2019, am înființat societatea comercială Prezent Event Production în cadrul proiectului SIA VEST derulat de Camera de Comerț Timiș. Dintre activitățile permise de codul CAEN 9002 (Servicii suport interpretare artistică), m-am axat pe cele legate de serviciile de sonorizare asigurate pentru evenimente. Anterior înființării start-up-ului, am avut o experiență bogată în activitatea pentru care am solicitat finanțare, desfășurată în principal pe cont propriu. Din păcate, de-a lungul anilor posibilitatea de a achiziționa echipamente de top a fost limitată și de cele mai multe ori am fost nevoit să închiriez echipamente de la alți furnizori. Oportunitatea de a accesa fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea activității prin înființarea unei societăți a condus la șansa de a achizitiona echipamentele dorite și, totodată, de a crea, la început, două locuri de muncă, pentru mine în calitate de manager, cât și pentru principalul colaborator, în calitate de asistent tehnic.

Privind în urmă, după aproape un an de la pornirea afacerii, constat cu bucurie că am reușit să dublez veniturile anterioare accesării subvenției, crescând în același timp calitatea serviciilor oferite.

În final, aș dori să mentionez un aspect pe care îl consider foarte important, și anume, încrederea pe care am dobândit-o în acest tip de programe start-up și beneficiile accesării lor”, spune managerul Prezent Event Production SRL.

Reamintim că Proiectul SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale, derulat de CCIA Timiş în parteneriat cu S.C. GAPA S.R.L., se adresează persoanelor cu domiciliul în unul din cele patru județețe ale Regiunii Vest care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban. Proiectul vizeazăstimularea ocupării și creșterea numărului de locuri de muncă prin cursuri de competente antreprenoriale, stagii de practică și activități de mentorat, crearea și sprijinirea dezvoltării de noi afaceri în Regiunea Vest care conduc la crearea de noi locuri de muncă.

Finanțarea este NERAMBURSABILĂ în proporție de 100% !

